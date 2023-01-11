Эксперты назвали простейшие способы усилить дома сигнал Wi-Fi

Эти советы помогут, если сигнал устройства слишком слабый

Беспроводной интерфейс Wi-Fi получил довольно широкое распространение. На сегодня трудно себе представить офис или квартиру без роутера. Они практически повсюду.

Однако довольно часто случается, что сигнал куда-то пропадает или просто недостаточно сильный. Это может быть связано со слишком большой площадью помещения, на которое рассчитано устройство, толщиной стен и другими нюансами. Потому эксперты назвали несколько простых способов усилить сигнал роутера, передает prostomob.com.

1 — Установка роутера в другом месте

В первую очередь для усиления сигнала роутер нужно переставить в другое место. Этот способ считается самым простым, и зачастую именно он позволяет решить проблему слабого сигнала.

Желательно устанавливать роутер в центре офиса или в жилом помещении. Причем как можно выше — на какую-то книжную полку или что-нибудь в этом роде. Размещать роутер на полу эксперты не рекомендуют – так сигнал будет слишком слабым.

2 — Использование внешней антенны

Если поставить роутер в центр помещения по тем или иным причинам нельзя, то для усиления сигнала можно использовать внешнюю антенну. Старые модели роутеров комплектуются антеннами на 4-5 dBm. Если подключить их к внешней антенне на 9 dBm, то зона покрытия заметно увеличится.

3 — Обновление программного обеспечения

Если в последний раз в веб-интерфейсе маршрутизатора вы были несколько месяцев назад, то есть смысл попытаться обновить прошивку устройства. Не исключено, что новая версия окажется лучше оптимизированной и это поможет без лишних хлопот увеличить скорость передачи данных.

4 — Превращение старого роутера в точку доступа

Если у вас дома старый роутер, его можно превратить в точку доступа. Второй роутер можно поставить, к примеру, на кухне. Наличие в квартире двух точек доступа обеспечит равномерное и гораздо более качественное интернет-покрытие.

Если же ни один из вышеприведенных способов усиления сигнала вам не помог, то есть смысл приобрести новый роутер, поддерживающий Wi-Fi 6. Качество сигнала такого устройства и широта покрытия у него гораздо больше, чем у предыдущих версий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Есть несколько нюансов, с которыми при этом обязательно должен считаться пользователь.