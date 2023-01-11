Февраль принесет две сильные магнитные бури: названы даты

Основная солнечная активность ожидается в начале месяца

В отличие от относительно спокойного в плане геомагнитной активности января, в феврале метеочуствительным людям стоит быть готовыми сразу к двум сильным магнитным бурям.

Как говорится в материале Факты, обе они произойдут в первой половине месяца, когда колебания магнитного поля Земли будет наиболее ощутимым.

Первая сильная буря ожидается 5 февраля, и она может вызвать ухудшение самочувствия, головные боли, воспаление старых травм, слабость и прочие неприятные симптомы.

Вторая сильная магнитная буря случится 10 февраля.

Период между ними тоже не будет спокойным, так на 7 февраля ожидается магнитная буря средней интенсивности.

Еще один период возмущения в магнитосфере Земли ожидается на 15 февраля, однако оно будет относительно слабым и не окажет такого воздействия, как первые три.

Во второй половине месяца заметной геомагнитной активности фиксироваться не должно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 10 по 13 января будут происходить слабые возмущения в магнитосфере. Некоторые люди могут ощутить влияние бури на своем здоровье.