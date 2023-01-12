Когда будем праздновать Масленицу в 2023 году: дата и традиции Сырной недели

В Украине этот праздник отмечают по-особому, а каждый день Бабской недели имеет свое название и традиции

Масленицей в народе называют праздник проводов зимы и встречи весны, это последняя неделя перед началом Великого поста. Другие названия этого праздника — Масница, Мясопуст, Колодка, Сырная или Бабская неделя, Сырная седмица. Празднования растягиваются на целую неделю, в течение которой принято готовить блины и угощать ими родных и близких, а также гостей и всех, кто нуждается в помощи.

У этого праздника нет четко установленной даты, ведь она привязана к началу Великого поста и, соответственно, Пасхе. Когда начинается Масленица в 2023 году и какие традиции с ней связаны, рассказывает УНИАН.

Когда начинается Масленица 2023 — дата

Масленичная или Сырная неделя (седмица) — это последняя неделя перед Великим постом. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год. Поскольку в 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля, Масленица начинается в понедельник, 20 февраля, и закончится в воскресенье, 26 числа.

Масленица 2023 — традиции празднования

Праздник Масленицы пришел к нам из языческой культуры и сначала был связан с днем весеннего равноденствия — народ провожал зиму и встречал весну. Впрочем, после принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника приходится на Великий пост, так что Масленицу пришлось сместить — на последнюю неделю перед его началом.

Согласно церковным традициям, речь идет о таких запретах и ослаблениях для прихожан:

На Масленицу уже нельзя есть мясо, но можно употреблять другие скоромные продукты – молоко, сметану, творог, яйца и рыбу. На Сырной неделе отменяется пост в среду и пятницу. За Масленицу люди пытаются наесться разных молочных продуктов, яиц, рыбы и всевозможных блинов, чтобы потом иметь силы выдержать 40-дневный пост. Раньше считалось, что это последняя неделя перед Великим постом, когда еще можно справлять свадьбу.

В Украине есть собственные народные традиции празднования Бабской недели. В частности, на Подолье парни угощали девушек водкой, пивом и сладостями — покупали (запивали) Колодку. В благодарность за это каждая девушка вышивала перкалевый платок, украшая его цветками и инициалами своего избранника, который дарила ему на Пасху и таким образом возвращала Колодку. Такие ритуалы часто завершались заключением брака.

Масленица 2023 — что означает каждый день праздника

Каждый день Масленицы имеет свое название и значение:

Понедельник — встреча Масленицы

В первый день Масленицы дома делали уборку и пекли первые блины. Ими обязательно угощали нищих и бедных людей, или же оставляли их у дома, поминая таким образом покойных родственников. В первый день можно было как ходить в гости, так и принимать их у себя, а еще в понедельник устанавливали чучело Масленицы.

Вторник — Заигрывания

В этот день проходили осмотры — родители спешили засватать детей до начала поста. Кто хотел, сам мог поискать себе пару без помощи родителей — например, на гуляниях или в гостях.

Среда — Тещины блины

В третий день недели зять должен идти в гости к теще. По количеству угощений, которые она выставляет на стол, можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошлый год. И чем дружественнее будет теща в этот день, тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица

Это день развлечений Бабской недели. Тогда заканчивались уборка и все хозяйственные дела и начинались катания на санях, кулачные бои, прыжки через костер и другое веселье.

Пятница — Тещинские вечеринки

В этот день уже теща должна ехать с визитом к зятю. Однако ездила она не одна, а с подругами и родственниками. Весь вечер муж дочери должен был всячески потакать теще и развлекать гостей.

Суббота — Посиделки золовок

В этот день замужние женщины приглашали в гости сестер мужа (золовок), угощали их блинами и вручали подарки. Также все вместе они гадали на будущее.

Воскресенье — Проводы Масленицы

Сырная Седмица завершается Прощенным воскресеньем. В этот день в церкви совершается чин прощения, когда духовенство и прихожане взаимно просят прощения друг у друга, чтобы войти в Великий пост с чистой душой. В этот день заканчивали праздновать. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: "Прости меня", а в ответ слышали: "Бог тебя простит". Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.

Блинчики на Масленицу и другие блюда

Главный символ Масленицы – вкусные блины, которые пекут по оригинальным рецептам на протяжении всех семи дней. Приготовление блинов на Масленице символизирует привлечение в дом богатства, счастья, радости и добра. Их делают с творогом, фруктами и вареньем, грибами и творогом, с зеленью и другими начинками.

Кроме того, готовят на Сырную неделю и вареники с творогом и сметаной, а также пироги с творогом. А главным напитком этого праздника издавна считаются наливки и другие трунки.

Масленица 2023 — приметы на удачу, любовь и деньги

На Масленицу есть и свои приметы:

В первые три дня Масленицы нужно сделать генеральную уборку и избавиться от всех ненужных и старых вещей.

Если к вам на Масленицу пришли незваные гости — это к счастью и радости.

На Масленицу раньше гадали на блинах: если первый блин получился тонким и кружевным — жизнь весь год будет легкой, а если толстый и плотный — придется много работать.

Если у незамужней девушки выходят блины с ровными краями, то брак будет удачным, а если прилипают к сковороде – замужество ей не видеть еще 3 года.

Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.

Чем больше на Масленицу напечешь блинов – тем счастливее будет год.

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