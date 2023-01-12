Простое средство спасет от конденсата на окнах зимой: оно наверняка есть в вашем доме

Чтобы окна утром были сухими, нужно соорудить "ловушку" для влаги

В холодное время года на окнах часто скапливается конденсат, в результате это приводит к повышенному уровню влаги в комнате, сырости, и что самое опасное — может вызвать распространение плесени в доме. Однако есть возможность решить эту проблему, причем без покупки осушителя воздуха. Есть одно подручное средство, которое отлично справится с впитыванием излишней влаги.

О лайфхаке против конденсата на окнах зимой рассказывает издание Sun. Пожалуй, это самый дешевый способ предотвратить плесень вокруг окон, которая может развиваться в холодных условиях. Это происходит из-за того, что в помещении тепло, а само стекло — холодное. Но популярная блогерка в области клининга миссис Хинч поделилась секретом, чтобы избавиться от конденсата быстро и просто.

Итак, убрать конденсат поможет кухонная соль — такая себе ловушка влаги. Всего-навсего попробуйте поставить на подоконник несколько мисок с солью, это поможет избавиться от лишней воды и к тому же стоит копейки. Однако будьте осторожнее с соляным трюком те, у кого есть домашние животные или дети, которые могут съесть продукт. Также можно использовать соляную лампу.

Соль способна предотвратить образование плесени, поскольку она убивает многие одноклеточные организмы, включая споры плесени, обезвоживая их. Она удаляет избыточную влагу из воздуха, что, по идее, должно вести к уменьшению образования конденсата на окне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если на окнах уже появилась плесень. Есть элементарный способ удалить грибок.