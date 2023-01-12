Таропрогноз на пятницу 13-е: выберите карту и узнайте, что Вас ждет
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Некоторых в пятницу могут обмануть
Пятница, 13-е января, хотя и считается зловещим днем, у большинства выдастся на удивление благоприятным днем, — однако некоторых могут и обмануть.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний рабочий день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Луна
Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 13-го января, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.
Шестерка пентаклей
Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в пятницу у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.
Туз пентаклей
Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещаем Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки могут разбогатеть в 2023 году.