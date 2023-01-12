Укр

Таропрогноз на пятницу 13-е: выберите карту и узнайте, что Вас ждет

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день года. Фото telegraf.com.ua

Некоторых в пятницу могут обмануть

Пятница, 13-е января, хотя и считается зловещим днем, у большинства выдастся на удивление благоприятным днем, — однако некоторых могут и обмануть.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний рабочий день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Луна, Шестерка пентаклей, Туз пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Луна

Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности 13-го января, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в пятницу у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещаем Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки могут разбогатеть в 2023 году.

Теги:
#Прогноз Таро