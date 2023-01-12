Что делать, если из окна дует: простые способы решить проблему самостоятельно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Причины появления сквозняка из окна могут быть разными, поэтому нужно точно определить, в чем проблема, и тогда уже с ней разбираться
Пластиковые окна – герметичные и надежные конструкции, но даже они порой могут работать не так, как должны. Сквозняки могут возникать как на давно установленных окнах, так и на новых.
Как определить причину сквозняка и исправить проблему, рассказывает УНИАН. Подчеркивается, что если проблема не очень серьезная и связана с неправильной эксплуатацией окна, наладить его нормальную работу и таким образом устранить неполадку можно будет самостоятельно, причем очень просто. Но для этого нужно разобраться с причиной появления сквозняка.
Почему дует из окон – главные причины
Сквозняк появляется из-за разных абсолютно проблем. К примеру:
- некачественный монтаж – плохо посаженная рама, халатно заложенные стыки или недостаточное запененные;
- дешевый профиль – если вы поставили окно из дешевого пластика, то оно может треснуть от морозов и перепадов температуры;
- отсутствие герметика — при установке окна специалист мог использовать некачественный изоляционный материал, что и послужило причиной сквозняка;
- порча уплотнителей – истощение или растрескивание резинок, а также неправильный уход за ними;
- провисание петель – в процессе эксплуатации окна створки могут начать провисать, тогда между ними и рамой образуются щели и в итоге появится сквозняк.
Также причиной сквозняка из окон специалисты называют неправильно отрегулированную фурнитуру, повреждение пены и некачественный монтаж подоконника.
Как определить, откуда именно дует из окна — самые простые методы
Чтобы быстро понять, откуда именно в дом попадает холодный воздух, можно поднести спичку или зажигалку к оконной раме и медленно провести по ее периметру. В проблемном месте пламя начнет "качаться" из стороны в сторону. Подойдет и ваша рука – проведите ею по всей оконной раме – вы можете почувствовать сквозняк ладонью.
Самостоятельное устранение продувки пластиковых окон
Когда вы обнаружите, откуда именно заходит холодный воздух и отчего возникла эта проблема, то сможете ее решить. Однако важно помнить, что устранение неполадки напрямую зависит от сути проблемы, поэтому обращайте внимание и на локализацию сквозняка:
- дует со стороны петель – убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к фиксирующим деталям;
- дует снизу у подоконника – закрыть герметиком или поставить новый оконный блок;
- дует по всему периметру створки – настроить режим и отрегулировать окна;
- дует из-под резинки пластикового окна – снять старые уплотнители и заменить их новыми.
Для того чтобы самостоятельно быстро устранить сквозняк, в первую очередь вам нужно отрегулировать окна и закрыть герметиком все щели. Дополнительно можете наклеить пленку с внутренней стороны окна – она тоже способствует правильной терморегуляции.
Раньше мы рассказывали, как правильно проветривать комнату, если на улице мороз. Правило "5х5" – идеальный вариант, чтобы запускать холодный воздух в дом и при этом не замерзнуть.