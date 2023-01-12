Что делать, если из окна дует: простые способы решить проблему самостоятельно

Причины появления сквозняка из окна могут быть разными, поэтому нужно точно определить, в чем проблема, и тогда уже с ней разбираться

Пластиковые окна – герметичные и надежные конструкции, но даже они порой могут работать не так, как должны. Сквозняки могут возникать как на давно установленных окнах, так и на новых.

Как определить причину сквозняка и исправить проблему, рассказывает УНИАН. Подчеркивается, что если проблема не очень серьезная и связана с неправильной эксплуатацией окна, наладить его нормальную работу и таким образом устранить неполадку можно будет самостоятельно, причем очень просто. Но для этого нужно разобраться с причиной появления сквозняка.

Почему дует из окон – главные причины

Сквозняк появляется из-за разных абсолютно проблем. К примеру:

некачественный монтаж – плохо посаженная рама, халатно заложенные стыки или недостаточное запененные;

– плохо посаженная рама, халатно заложенные стыки или недостаточное запененные; дешевый профиль – если вы поставили окно из дешевого пластика, то оно может треснуть от морозов и перепадов температуры;

– если вы поставили окно из дешевого пластика, то оно может треснуть от морозов и перепадов температуры; отсутствие герметика — при установке окна специалист мог использовать некачественный изоляционный материал, что и послужило причиной сквозняка;

— при установке окна специалист мог использовать некачественный изоляционный материал, что и послужило причиной сквозняка; порча уплотнителей – истощение или растрескивание резинок, а также неправильный уход за ними;

– истощение или растрескивание резинок, а также неправильный уход за ними; провисание петель – в процессе эксплуатации окна створки могут начать провисать, тогда между ними и рамой образуются щели и в итоге появится сквозняк.

Также причиной сквозняка из окон специалисты называют неправильно отрегулированную фурнитуру, повреждение пены и некачественный монтаж подоконника.

Как определить, откуда именно дует из окна — самые простые методы

Чтобы быстро понять, откуда именно в дом попадает холодный воздух, можно поднести спичку или зажигалку к оконной раме и медленно провести по ее периметру. В проблемном месте пламя начнет "качаться" из стороны в сторону. Подойдет и ваша рука – проведите ею по всей оконной раме – вы можете почувствовать сквозняк ладонью.

Самостоятельное устранение продувки пластиковых окон

Когда вы обнаружите, откуда именно заходит холодный воздух и отчего возникла эта проблема, то сможете ее решить. Однако важно помнить, что устранение неполадки напрямую зависит от сути проблемы, поэтому обращайте внимание и на локализацию сквозняка:

дует со стороны петель – убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к фиксирующим деталям; дует снизу у подоконника – закрыть герметиком или поставить новый оконный блок; дует по всему периметру створки – настроить режим и отрегулировать окна; дует из-под резинки пластикового окна – снять старые уплотнители и заменить их новыми.

Для того чтобы самостоятельно быстро устранить сквозняк, в первую очередь вам нужно отрегулировать окна и закрыть герметиком все щели. Дополнительно можете наклеить пленку с внутренней стороны окна – она тоже способствует правильной терморегуляции.

Раньше мы рассказывали, как правильно проветривать комнату, если на улице мороз. Правило "5х5" – идеальный вариант, чтобы запускать холодный воздух в дом и при этом не замерзнуть.