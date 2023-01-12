Может сделать каждый: простая манипуляция с батареей поможет сделать жилье теплее

Сделать свое жилье теплее можно своими руками

С началом активных российских бомбардировок украинской энергосистемы и приходом зимних холодов многие наши граждане продолжают искать решения, которые позволят увеличить температуру воздуха в своих квартирах и домах. Одним из таких решений может быть установка теплоэкранов за батарею.

Как пишет издание OBOZREVATEL, такой способ повышения теплоотдачи батарей может добавить жилищу несколько градусов тепла (2-3). При этом его можно сделать самостоятельно имея под рукой не дорогие материалы — фольгированный вспененный полиэтилен.

Как сделать теплоэкран

вырезать фольгированный вспененный полиэтилен примерно по размеру батареи;

установить экран между стеной и батареей фольгированной стороной наружу;

закрепить на стене с помощью двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Отметим, что сами по себе теплоотражающие экраны не влияют на температуру батареи. Однако, они позволяют сохранять и направлять тепло в нужное русло, а не "греть улицу".

Как это работает

Теплоэкран создает барьер между стеной и теплой батареей. В результате чего вдоль стены образуется дополнительный утепляющий слой, а блестящий экран отражает тепло и направляет его прямо в комнату.

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