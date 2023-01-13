Как сделать печку в теплицу из подручных средств: огня хватит на долгое время

Простой, бюджетный и доступный каждому дачнику способ

С приходом морозов для многих дачников эта зима оказалась непростой. И дело не только в банальном обогреве своих домов. Для тех, кто пытается заработать копейку на выращивании овощных культур, вопрос обогрева теплицы стоит едва ли не на первом месте.

К счастью, есть простой и бюджетный способ сделать печку своими руками, огня в которой хватит на довольно длительное время. Как пишет cpykami, все, что понадобится, это консервная банка, картон, парафиновая свеча и два старых ведра.

Как сделать печку своими руками

На картоне отмериваем высоту банки, вырезаем полоски. Сворачиваем и вставляем в банку, полностью заполнив её.

Во второй банке растапливаем парафиновую свечу, поломанную на кусочки. Кусочки фитиля вынимаем и вставляем в картон в нескольких местах. Равномерно заливаем картон парафином. Ждем полного застывания.

Готовим два ведра. В одном делаем прорези. Соединяем со вторым с помощью проволоки. Зажигаем фитили. В ведро вставляем банку. Закрываем вторым ведром с прорезями.

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