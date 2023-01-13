Лучшие засевалки на Старый Новый год 2023: стишки с пожеланиями радости и удачи

Самые красивые обрядовые песни-посевалки для больших и малых, и даже для самых маленьких

Издавна в Украине существует прекрасная традиция: на Рождество колядовать, с вечера на Старый Новый год щедровать, а уже утром следующего дня, на Василия, поздравлять хозяев засевалками. Так принято, что посевать ходят только мальчики, реже мужчины. Считается, что именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в него счастье, радость, мир и богатство.

Редакция "Телеграф" собрала для вас самые интересные песни-посевалки, тексты которых легко заучить. Мы подобрали стихи, которые будут по душе и малым, и взрослым. Поэтому, выбирайте, какая вам больше по душе.

Посевалки на Старый Новый год 2023

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

Сійся, родися, Жито, пшениця, Горох, чечевиця, І всяка пашниця, Внизу корениста, Зверху колосиста, Щоб на майбутній рік Було більше, ніж торік. Щоб всього було доволі І в коморі, і на полі. Сію, сію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю!

Посевалка для похода к крестным родителям:

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Аби вам родило краще, ніж торік:

Жито, пшениця, всяка паляниця,

Коноплі — по стелю, сорочка — по землю,

А льон — по коліна. Аби в вас, хрещених, голова не боліла.

Будьте здорові! З Новим роком! З Василем!

***

Посевалка для самых маленьких:

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

Милая детская посевалка

Сію, сію, посіваю З Новим роком всіх вітаю! Щоб Вам весело жилося, Щоб задумане збулося, Щоб ніколи не хворіли, Щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло Та й в кишені шелестіло! Щоб, як квіти, Ви цвіли Та сто років прожили!

***

Наказав Святий Василь

засівати в заметіль.

Особливий дав наказ, щоб засіяти ВСІХ ВАС!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак!

Сієм жито на добро,

а для сміху …

ось – пшоно.

На здоров’я Вам овес –

щоб міцний був рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм

Вам пшеницю – хліб!

Сієм, сієм, засіваєм!

З Новим Роком Вас вітаєм!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сію, сію, посіваю, З Новим роком вас вітаю! Щоб ви Пане Господарю, були такі чисті, як наші святки Пречисті. Щоб були такі красні, як наше сонце ясне! Щоб були такі величні, як наш хліб пшеничний!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повіншувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу,просо-

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні,пишні,

Як весною вишні.

Сію,вію,посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік,не на два,

А на многії літа!

Аби сіялось-родилось, На гаразд усе робилось, У садочку, в полі, в хаті Щоб добра було багато, Щоб росли здорові діти Аби мир був в цілім світі. Сію, сію, посіваю Щастя, радості бажаю. Аби вам весь Новий рік Було краще ніж той рік.

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м’ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Раньше мы рассказывали, когда щедруют в Украине в 2023 году. Напомним, что в колядках принято прославлять рождение Иисуса Христа, тогда как в щедривках — желать хозяевам хорошего урожая весь следующий год.