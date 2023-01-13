Вы будете удивлены: зачем класть зимой в обувь чайный пакетик

Средство за копейки, а результат отличный

Плохой запах ног, — очень распространенная проблема зимой, когда под и без того теплую обувь надевается еще одна-две пары носков, ноги потеют и начинают пахнуть. Однако есть копеечное средство, которое поможет существенно улучшить ситуацию.

Про него на просторах TikTok рассказала бывшая стюардесса, — когда проводишь во время полета много времени на ногах, проблема неприятного запаха от ног тоже очень актуальна.

По ее словам, убрать неприятный запах обуви поможет простой пакетик чая.

"Что общего между обувью и чаем? Если нет времени мыть обувь, спасает пакетик чая, — он вбирает лишнюю влагу и помогает убрать неприятный запах. Пользуйтесь", — рассказала она.

Ранее мы рассказывали, что от неприятного запаха обуви также может помочь другое средство, которое есть на каждой кухне, — сода.

Также "Телеграф" публиковал и другие полезные лайфхаки на зиму с обувью: рассказывали, как "дешево и сердито" уберечь ботинки от влаги, и как быстро высушить обувь, если она все же промокла.