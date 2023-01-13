Если телефон постоянно "выбрасывает" из программ: эксперты назвали 5 причин и способы исправить проблему

"Глюки" телефона — это еще не повод бежать за новым гаджетом

Смартфон – неотъемлемая часть нашей жизни. Для большинства людей он нужен и для работы, и для общения, и чтобы расслабиться – посмотреть видео, поиграть в игры, полистать соцсети. Поэтому, когда гаджет начинает тормозить и глючить, для владельца это действительно серьезная проблема.

Далеко не всегда в таких случаях речь идет о завершении его "жизни". Бывают и другие причины некорректной работы телефона. О 5 самых распространенных рассказывают специалисты. А еще делятся секретами, как самостоятельно решить ту или иную проблему, передает itechua.

1 — Перегруженная оперативная память

В смартфоне есть внутренняя память, которую используют для хранения файлов, и оперативная, которая нужна для работы систем и приложений. Даже если в смартфоне 3-8 Гб оперативной памяти (ОЗУ), порой ее может не хватать, ведь она нужна для временного хранения информации.

Пока у вас открыто много утилит одновременно, ОЗУ смартфона загружена. Например, если вы активно используете две программы на разделенном экране, плюс у вас открыто несколько фоновых утилит. Каждая дает свою нагрузку на оперативку, отмечают эксперты.

Что делать?

Регулярно закрывайте приложения, которыми вы не пользуетесь. Для этого нужно открыть меню запущенных утилит и убрать оттуда все лишние. Обычно это меню спрятано за сенсорной кнопкой в нижней части экрана – слева. Время от времени перезагружайте телефон. Это поможет закрыть даже те процессы, которые вы не смогли завершить самостоятельно. Воспользуйтесь встроенными функциями очистки. На разных смартфонах это приложение называется по-разному. Например, на Samsung есть функция "Обслуживание устройства" или "Оптимизация" или "Smart Manager" — на более ранних версиях. Также это может быть "Очистка" или другие подобные варианты названия. Это диагностическое программное обеспечение, с помощью которого можно освободить оперативку.

Для Apple все немного иначе: для iOS 15 и более старых версий нужно зажать кнопку блокировки на несколько секунд, а как только появится надпись "Выключите", зажать кнопку "Домой", пока не вернетесь на главный экран. Если физической кнопки нет, нужно активировать виртуальную: "Настройки" – "Основные" – "Универсальный доступ" – AssistiveTouch. На iOS 16 путь выглядит так: "Настройки" – "Универсальный доступ" – "Прикосновение" – AssistiveTouch. Теперь нужно сымитировать ранее описанный алгоритм: запустить меню отключения, нажать на AssistiveTouch и выбрать "Домой".

Важно также знать, что есть ситуации, когда ОЗУ очень мало. Существует категория бюджетных смартфонов, на которых всего 1–2 Гб оперативной памяти. Такое устройство просто физически не подходит для игр или запуска нескольких программ одновременно. Его максимум — звонить, отправлять сообщения, использовать 1–2 мессенджера. Такие смартфоны сначала работают медленнее аналогов с большим количеством ОЗУ, а впоследствии, если их нагружать, начинают тормозить еще больше.

2 — Переполненный кэш памяти

Почему телефон стал тормозить? Потому что кэш, предназначенный для хранения временных файлов, переполнен. В результате программы "зависают", медленно открываются и даже могут "вылетать" (резко закрываются сами по себе). В этом случае сенсорные кнопки не реагируют на прикосновение, а телефон тормозит даже при просмотре видео.

Что делать?

Очистить кэш в программах. В разных смартфонах названия кнопок и их расположение могут отличаться, но алгоритм идентичен. Для этого обычно нужно: зайти в "Настройки" – "Приложения" – выбрать любую утилиту – "Хранилище" (есть не везде) – "Очистить кэш".

Если тормозит браузер на смартфоне, то в нем тоже следует почистить кэш. Точная настройка зависит от вашего браузера и его версии. Для Google Chrome нужно: зайти в браузер – выбрать 3 точки в правом верхнем углу – "История" – "Очистить историю" – выбрать историю, cookie и кэш – "Удалить данные". В других браузерах алгоритм подобный. На iPhone следует выбрать "Настройки" – Safari – "Очистить историю и данные".

3 — Переполненная внутренняя память

Если начали тормозить игры и другие приложения, следует проверить хранилище (внутреннюю память). Очень часто люди устанавливают всяческие программы, а затем не пользуются ими, забывая при этом их удалить. Все эти программы, даже если вы ими не пользуетесь, засоряют устройство и оно начинает тормозить, говорят эксперты.

Лучше следить, чтобы 3–4 Гб всегда оставались свободными. Чем больше места, тем меньше вероятность того, что пользователь займет всю память.

Что делать?

Удалить все ненужные программы. Сделать это можно разными способами. Перенести на карту памяти или в облачное хранилище аккаунт и свои фото, видео, документы.

4 — Вирусы

Если все вышеописанные проблемы неактуальны, возможно, в смартфоне есть вирус. Это часто проблема, из-за которой телефоны на Андроиде могут тормозить игры и видео. "Подцепить" вирус легко, просто перейдя по вредоносной ссылке из мессенджера или почты или загрузив подозрительный файл с неофициального сайта.

Вирусы занимают оперативную память и тормозят работу гаджета. А еще они могут "съедать" внутреннюю память.

Что делать?

Установить антивирус. Приложений сейчас немало, некоторые из них бесплатны. С их помощью можно продиагностировать смартфон, почистить его и предотвратить попадание в систему вирусов. Отнести смартфон в сервисный центр, чтобы там его почистили – если самостоятельно не выходит, боитесь или не уверены, что сможете очистить все до конца. Помнить правила цифровой гигиены: не переходить по странным ссылкам, не загружать неизвестные документы, не устанавливать программы из неизвестных источников.

5 — Неизвестная проблема

Если ничего не помогает, то сброс к заводским настройкам – это еще один способ, который поможет очистить смартфон. В таком случае гаджет полностью обнулится до заводских настроек. Это удалит все, что есть на нем, поэтому нужно заранее скопировать все важные файлы (фото, документы, видео, музыку и т.п.).

Перенести данные можно на другой телефон, в виртуальное облако или просто сделать резервное копирование: Андроид: "Настройки" – "Резервное копирование" – "Начать копирование"; Айфон: "Настройки" – Apple ID – iCloud – "Резервная копия в iCloud" – активировать ползунок.

Чтобы сбросить телефон до заводских настроек, выполните следующие действия.

на Android : "Настройки" – "Система и обновление" – "Сброс" – "Восстановление заводских настроек";

: "Настройки" – "Система и обновление" – "Сброс" – "Восстановление заводских настроек"; на iPhone: "Настройки" – "Основные" – "Перенос или сброс iPhone" – "Сброс/Сброс".

Раньше мы рассказывали, почему ПО смартфона нужно постоянно обновлять и что будет, если этого не делать. От этого тоже зависит, насколько исправно будет работать ваш телефон.