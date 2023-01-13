1400 гривен экономии: как платить меньше за отопление зимой и оставаться в тепле

Чтобы начать экономить на отоплении, нужно максимально сократить потери тепла внутри помещения

В зимний период украинцы получают большие счета за отопление. Однако пользуясь некоторыми лайфхаками, можно значительно сэкономить, но при этом достаточно обогреть свое жилье.

Многие украинцы проживают в домах, которые были построены до 90-х годов. В таких зданиях одной из основных причин потери тепла в квартире являются неутепленные стены, окна, двери, крыши и подвалы, передает издание OBOZREVATEL. Однако и в таких условиях есть способы сохранить в доме тепло.

Суммы платежек за отопления могут значительно отличаться. Большая участь указанного в квитанции — оплата отопления улицы. Если сократить потери тепла внутри помещения можно ежемесячно платить примерно на 1400 гривен меньше (расчет на дом площадью 70 "квадратов").

Важно разобраться, откуда уходит тепло:

Окна и двери

Потери от 10 до 47% тепла (от 150 до 742 грн в месяц). Рекомендуется:

утеплить окна поролоновыми полоскам;

дверные петли подтянуть, а саму дверь дополнительно обить;

задуть пеной щели между дверным проемом и самой дверью;

заделать места выхода труб из дома монтажной пеной.

Еще одним вариантом является замена окон на энергоэффективные, то есть с двойным или тройным стеклопакетом. Или же можно заменить в окнах резинки, которые также могут пропускать холодный воздух в помещение.

Также продаются специальные клейкие резиновые ленты, которые клеятся по периметру окна и защищают от пропускания холодного воздуха.

Вентиляция

Потери тепла через вентиляцию могут составлять до 40% (до 632 грн в месяц).

Самостоятельно утеплять вентиляционный канал нельзя. Это может быть опасно для жизни. Потому необходимо обращаться за помощью к специалисту.

Стоит учесть, что потери тепла из-за вентиляции могут быть в том случае, если были допущены ошибки при проектировании дома. Через нее в квартиру может заходить холодный воздух. Проверить это легко — нужно лишь прислонить ладонь к вентиляционному каналу.

В данном случае поможет покупка рекуператора тепла. Он не позволяет проникать в квартиру холодному воздуху, но обеспечивает вентиляцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро и просто обогреть свое жилье путем несложной манипуляции с батареей.