Ставить на батарею не нужно: простой лайфхак по сушке обуви в мокрую погоду

Есть один действенный способ, который мгновенно сделает вашу обувь сухой

Зимой погода богата на осадки, будь то дождь или мокрый снег. Иногда даже качественные сапоги могут в результате такой погоды промокнуть. Есть несколько действенных способов сушки обуви, самый простой из которых предполагает использования одного подручного материала.

Чтобы как можно быстрее высушить обувь, которая промокла, не стоит размещать ботинки на батарее. Вместо этого следует впитать влагу из сапог с помощью обычной газеты. Такой лайфхак не повредит обувь и решит проблему с намоканием, пишет fashionmagazine.

Если ваши ноги намокли, убедитесь, что ваши ботинки полностью водонепроницаемы и плотно прилегают к ступням. Любое повреждение поверхности обуви приведет к тому, что влага просочится внутрь.

Чтобы правильно высушить мокрые зимние ботинки, избегайте сушилки и прямого тепла (например, радиаторов). Лучше всего набить сапоги измельченной газетой, чтобы впитать влагу. Для достижения наилучших результатов меняйте бумагу каждые несколько часов, чтобы она впитала как можно больше воды. Вы также можете поставить обувь перед вентилятором для более быстрого высыхания на воздухе.

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