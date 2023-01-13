Земля будет под ударами мощных магнитных бурь: прогноз до конца зимы

Землю ожидает период сильных магнитных бурь

Земля только пережила очередную затяжную магнитную бурю, однако уже стало известно, что в январе 2023 года наша планета может подвергнуться сильной геомагнитной активности еще дважды. В феврале, к слову, также ожидается несколько магнитных бурь.

Как пишет издание "РБК-Украина", во второй половине текущего месяца нас ожидают еще две сильные (до 5 баллов) магнитные бури. Первая будет затяжной и продлится целые сутки с 18 по 19 января. Вторая будет короткая, однако не меньшей силы — 23 января.

После этого обстановка на геомагнитном "фронте" будет спокойной.

Активность геомагнитного поля возобновится уже в феврале 2023 года. Всю первую половину последнего месяца зимы Землю будет "штормить". Магнитные бури ожидаются:

5 февраля (очень сильная);

7 февраля (средней силы);

10 февраля (сильная);

15 февраля (слабая).

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они могут продлится от нескольких часов и до нескольких суток. Бури образуются, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

Как геомагнитная активность влияет на человека

Во время магнитных бурь, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в области головы, сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный синоптик Деркач сделал свой прогноз погоды до конца зимы 2023 года.