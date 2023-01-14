Что лучше пить зимой: советы экспертов

Для согрева лучше не употреблять алкоголь

Зимой, как и летом важно пить, чтобы не допускать обезвоживания. При отсутствии отопления теплые напитки могут помочь согреться.

Но не все напитки будут на пользу. Как рассказывает диетолог Евгения Розум в комментарии LB.ua, зимой уместны бульоны, но не жирные. Даже теплая вода со специями будет полезна для желудка, например чай или просто вода с имбирем, цитрусовыми, корицей или кардамоном.

Сосудистый хирург Роман Геращенко напоминает, что в пересушенном воздухе при отоплении батареями организм отдает жидкость потея или вместе с дыханием. Количество жидкости для организма он оценивает в 2 — 2,5 литра.

В Минздраве Украины напоминают, что главное, что нельзя пить в холода — это алкоголь. На морозе он может "обмануть" наш мозг, создав иллюзию тепла. При этом теплопотери только растут.

Алкоголь на морозе и холоде может привести к неприятным последствиям

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно перемещаться в гололед. Нужны следить за походкой и подобрать правильную обувь. Чтобы на морозе было тепло также можно употреблять острую еду и использовать дыхательные техники.