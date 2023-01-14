Мебель может превратить ваш дом в "зимнее царство": какие вещи лишают вас тепла

Узнайте, как согреться зимой с помощью обдуманной расстановки мебели в вашем доме

Январь часто является самым холодным месяцем в году, а это означает, что сохранение тепла в доме чрезвычайно важно.

Издание Express рассказало о некоторых предметах интерьера в вашем доме, из-за которых в помещениях может быть холоднее. К примеру, если у кого-то есть кожаные диваны, можно постелить на них пару одеял или покрывал, или, если у вас есть ламинат, подумайте о приобретении коврика на холодные месяцы.

1. Кожаные диваны

Кожаные диваны не так хорошо поглощают тепло, как ткань, из-за чего они могут казаться немного холоднее, чем любой тканевый предмет в доме. Попробуйте накрыть свой кожаный диван зимой одеялами или покрывалами, это сделает его более уютным и позволит ему поглощать больше тепла.

2. Ламинат или плитка

Если у вас на полу ламинат или плитка, вы заметите, что в зимнее время вашим ногам становится намного холоднее. В качестве временной меры можно постелить ковер. Это поможет вашим ногам меньше мерзнуть, а в комнате станет теплее.

3. Тонкие шторы

Они не будут хорошо защищать от холода. Вы можете добавить подкладку, чтобы сделать их толще. Если у вас есть шторы, держите их открытыми в те часы дня, когда солнце светит в ваши окна, и закрывайте их, когда солнце начинает садиться.

4. Зазоры между плинтусами

Это идеальное место для отвода тепла. Постарайтесь заделать все щели, чтобы сквозняки не просачивались. Если ваши плинтусы довольно старые, возможно, стоит обновить их.

5. Ваши окна не защищены от сквозняков

Если вы заметили, что из ваших окон исходит сквозняк, то, возможно, стоит сделать ремонт своими руками, чтобы они не пропускали холод внутрь и не пропускали тепло на улицу. Можно обмотать оконную раму самоклеящейся лентой из вспененного материала, чтобы блокировать холодный воздух.

6. Мебель перед батареями

Наличие такой мебели, как диваны, журнальные столики или кровати, перед радиаторами будет означать, что они поглощают тепло, а не позволяют ему распространяться по комнате. Старайтесь, чтобы пространство вокруг радиаторов было свободным.

Ранее "Телеграф" писал, как утеплить деревянные окна с помощью простых подручных средств.