Не заставляйте свои окна "плакать": простой способ избавиться от конденсата с копеечным ингредиентом

Игнорировать появление конденсата не стоит

Конденсат на окнах — распространенная проблема в холодное время года. Она может быстро привести к появлению сырости и плесени в доме. Однако есть простой способ предотвратить образование конденсата на окнах.

Как пишет издание Express, справиться с конденсатом на окнах поможет обыкновенный кухонный ингредиент, и это обычная пищевая сода.

Как убрать конденсат на окнах с помощью соды

Высыпаем содержимое нескольких пачек в какую-нибудь емкость, располагаем на окне. Так пищевая сода будет вбирать в себя все лишнюю влагу, избавляя ваши окна от конденсата.

Вместо этого кристаллического материала можно использовать и каменную пищевую соль. Также эти два средства можно смешать и расположить на подоконниках.

Ранее "Телеграф" писал, как устранить продувы и утеплить окна одним недорогим способом.