Как быстро согреться в помещении: три полезных лайфхака

Отключения отопления из-за блекаутов не станут проблемой, если воспользоваться несколькими простыми советами

Нынешняя зима стала для многих украинцев достаточно сложной, ведь температуры за окном оставляют желать лучшего, а отопление работает нерегулярно из-за отключения света. Впрочем, чтобы не мерзнуть дома, важно помнить не только о правильном расположении мебели в комнатах, но и некоторых полезных лайфхаках, которые помогут быстро согреться и удержать тепло.

Детальнее сообщают "Вікна". Отметим, что каждый из перечисленных способов хорошо подойдет для утепления в ночное время, когда мы наиболее уязвимы к низким температурам.

Следите за температурой в помещении

Общеизвестный факт — в прохладном помещении легче заснуть, чем в хорошо прогретом. Именно поэтому не пытайтесь максимально отапливать помещение с помощью обогревателей или других подручных средств. В самом деле, если в комнате будет от 15 до 19 градусов выше нуля, это позволит вам быстрее согреться под любимым одеялом. К тому же подобная температура позволит легче проснуться утром.

Утепляйте ноги

Старая поговорка утверждает, что голову следует держать в холоде, а ноги — в тепле. Это неудивительно, ведь регуляторами температуры в нашем организме являются конечности. Если ноги будут в хлопчатобумажных носках, они быстрее согреются. При этом старайтесь не "злоупотреблять" толстыми или вязаными носками, чтобы не слишком быстро согреваться и т.д.

Также можно использовать грелку, для которой подойдет даже обычная пластиковая бутылка с горячей водой. Только не забудьте ее обмотать чем-нибудь — хотя бы полотенцем, чтобы не обжечься.

Следите за качеством одеяла

Если ваше одеяло синтепоновое, то имейте в виду, что у него есть свой срок годности. Большинство подобных вещей быстро портятся уже после первой стирки, когда наполнитель "сбивается" в одном месте. К тому же именно синтепоновые одеяла имеют очень плохой теплообмен. Заметьте: если вы начали частенько просыпаться посреди ночи с ощущением холода, даже будучи под одеялом, это хороший сигнал для покупки нового одеяла.

Ранее "Телеграф" делился несколькими советами, которые помогут выжить в квартире или доме без отопления.

Кроме этого, не стоит забывать о том, как можно согреться в сильные морозы на улице.