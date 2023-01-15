Никаких белых разводов на обуви: какое средство мгновенно справится с пятном от соли

Зимние ботинки или сапоги можно с легкостью очистить благодаря подручному продукту

В зимнее время года обувь требует особого ухода. Если ботинки промокли от снега, то их нужно правильно сушить. А когда на сапогах проступили белые разводы от соли, которой посыпают дорожки в гололед, то действовать лучше как можно быстрее.

Есть один действенный лайфхак, который уберет пятна от соли на обуви в зимнюю пору. Все, что вам потребуется, один кухонный подручный ингредиент – столовый уксус. Он отлично справится с чисткой сапог и ботинок, в том числе замшевых, пишет fashionmagazine.

Вот самый простой способ справиться с белыми солевыми пятнами: сначала как можно быстрее вытрите пятно водой и мягкой тряпкой. Если оно свежее, то этой манипуляции окажется достаточно.

В случае, если загрязнение не ушло, а разводы остались, то попробуйте метод очистки с уксусом. Для этого смочите тряпку смесью одной части воды и одной части уксуса и осторожно протрите пятна. Для самых стойких пятен подойдет неразбавленный уксус. В конце протрите всю поверхность чистой тканью, чтобы удалить все следы соли, и дайте обуви полностью высохнуть. В идеале сушите ботинки на воздухе, набив носки газетой, чтобы ускорить процесс. Кроме того, стоит предотвратить дальнейшие загрязнения и повреждения, обработав обувь защитным средством для материала в зимних условиях.

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