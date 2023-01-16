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Сушка одежды на радиаторе и не только: частые ошибки с отоплением, который влетят в копейку

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Батареи могут работать эффективнее, если учесть некоторые нюансы
Батареи могут работать эффективнее, если учесть некоторые нюансы. Фото shutterstock.com

Чтобы расходовать тепло экономно, помните о ряде простых правил

В сезон отопления счета за коммунальные услуги вырастают, поэтому хочется немного их сократить. Сэкономить на тепле поможет его рациональное потребление. Есть ряд ошибок, которые забирают "плюс", а заодно и ваши деньги.

Одна из частых ошибок – сушение одежды после стирки на радиаторе. Но есть и другие действия, которые только увеличат ваши расходы, а радиатор заставят больше работать, рассказывается в материале издания The Sun.

Ошибка №1: Развешивать постиранные вещи

У вас может возникнуть соблазн повесить носки и брюки на радиатор, чтобы они быстрее высохли. Но в результате вы рискуете платить больше по счетам. Одежда над радиаторами мешает им работать эффективно, в доме может стать холоднее, вам захочется прогреть помещение и увеличить показатель термостата.

Ошибка №2: Загораживать батареи мебелью

Если ваша мебель блокирует радиаторы, возможно, пришло время сделать перестановку. Иначе вы мешаете циркуляции горячего воздуха по комнате. А все, что мешает вашей системе отопления работать эффективно, добавит нулей в платежке. Радиаторы должны быть как можно более свободны от препятствий. Объекты, стоящие на пути, могут поглощать часть тепла от вашего радиатора. Чаще всего речь идет о диване.

Ошибка №3: Включить все радиаторы

Когда вы включаете отопление, убедитесь, что радиаторы не включены в каждой комнате. Чтобы сэкономить деньги, оставляйте их включенными только в комнате, которую вы используете, иначе это пустая трата энергии.

Ошибка №4: Не удалять воздух из радиаторов

Если вы нашли холодные участки на радиаторе, возможно, пришло время прокачать его. Вероятно, внутрь попал воздух. Удалить его из радиатора -— простая задача, которая поможет вам не потратить лишние средства. Выключите отопление, с помощью ключа откройте клапан, если услышите шипящий звук – значит выходит воздух. Как только выпустите весь воздух, закройте клапан. Теперь радиатор будет работать лучше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также следует периодически чистить батареи от пыли.

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#Зима #Отопление #Лайфхаки #Радиатор