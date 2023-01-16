Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Близнецы смогут решить проблемы, а Козероги, - найти баланс

Многих на неделе ждут эмоциональные качели

Третья неделя января многим может принести неприятности и сорвать планы, однако другие наоборот смогут найти выход из тупика и разобраться в себе.

Именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 16 по 22 января 2023 года.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Луна

Это карта иллюзий и обмана. Вы можете быть склонны к прокрастинации, страхам и растерянности на следующей неделе, однако не стоит откладывать важные дела, — просто будьте осторожны.

Телец — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В ближайшие дни какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Близнецы — перевернутая Пятерка жезлов

В ближайшие дни Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас это отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Рак — перевернутый Король Кубков

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в ближайшие дни, — кто-то из них может носить маску.

Лев — перевернутая Императрица

Карта предупреждает, что в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Дева — перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Весы — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Скорпион — пустая карта

В колоде две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам невозможно дать ответ на интересующий Вас вопрос, — может быть, исход событий еще не определен, или же Вам не стоит о нем знать.

Стрелец — Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Взгляните на свою жизнь и задумайтесь, все ли Вы делаете правильно? Возможно, у Вас есть нездоровые привязанности, склонность "пускать пыль в глаза" и чрезмерная тяга к материальному? Дьявол может обострить все такие нездоровые проявления, и вряд ли это принесет счастье.

Козерог — Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то на этой неделе это может хоть немного, но измениться.

Водолей — перевернутые Влюбленные

В ближайшие дни Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Рыбы — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В ближайшее время можете смело положиться на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам карты Таро сулят богатство в 2023 году.