Что никогда нельзя класть возле роутера: вещи, которые могут сломаться от такого соседства

5 вещей, которым противопоказана "близость" с этим устройством

Роутер – это специальное оборудование, распределяющее интернет между подключенными к нему устройствами. Эта маленькая коробочка с антеннами сегодня есть чуть ли не в каждом доме, ведь доступ к скоростному интернету сейчас не прихоть, а насущная потребность. Если вдруг домашний Wi-Fi начал работать медленнее, есть по меньшей мере три простых способа ускорить работу роутера. Однако это не единственная проблема, которая может возникнуть с этим устройством.

Многие не знают, что роутеры, используемые для развертывания беспроводных сетей, обладают способностью размагничивать предметы. Это касается вещей, которые вы оставляете слишком близко от устройства, передает prostomob. Что нельзя оставлять возле роутера, рассказывают эксперты.

Какие вещи не стоит класть вблизи роутера

Дисконтные или банковские карты. Если они находятся возле маршрутизатора, то магнитные полосы испортятся, и такие карты станут непригодными к использованию. А вот с картами, в которых установлен только чип, ничего не произойдет. Брелок автосигнализации. Роутер быстро выведет его из строя. Ключи-магниты от домофона. Они тоже обладают свойством размагничиваться, поэтому через некоторое время вы рискуете просто не попасть домой. Bluetooth-гарнитуру и беспроводные наушники также следует держать как можно дальше от роутера. Эти вещи довольно хрупкие и могут быстро выйти из строя, находясь недалеко от него. Планшет и смартфон. Эксперты говорят, что эти гаджеты начнут гораздо быстрее разряжаться, если часто будут лежать прямо возле роутера.

Раньше мы рассказывали, где не стоит размещать роутер в квартире. Такие места-ловушки будут гасить сигнал, а некоторые даже могут испортить само устройство.