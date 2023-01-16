Что нанести на линзы очков, чтобы не запотевали зимой: народные методы

Прибегаем к помощи подручных средств

В холодное время года все люди, которые носят очки, имеют одну и ту же проблему – запотевание очков. Основной причиной разница температур, когда человек входит с мороза в теплое помещение, влажный воздух охлаждается на прохладных линзах. В результате образуется конденсат.

Убрать этот противный эффект можно с помощью подручных средств. Хорошими помощниками в борьбе с запотеванием очков являются простые средства, которые есть в каждом доме, пишет uaportal.com.

Чем обработать очки, чтобы они не потели

Вооружитесь обычным шампунем, мылом или зубной пастой, и перед выходом на улицу нанесите на линзы с обеих сторон по капельке этих средств. После этого протрите их мягкой салфеткой. Также можно нанести и небольшое количество глицерина, который продается в любой аптеке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с конденсатом на окнах. Поможет обыкновенный кухонный ингредиент.