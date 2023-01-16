Газета и свечки: простые лайфхаки, которые помогут согреться в холодном авто

Опытные автомобилисты советуют возить с собой набор из теплых вещей, пачку газет и обычные свечки

Несмотря на то, что в регионы идет аномальное тепло, автомобилисты часто сталкиваются зимой с замерзшими печками. Чтобы не ехать в холоде, есть несколько простых, но действенных лайфхаков.

О том, как же согреться зимой в машине, рассказали на портале Newsroom. Водителям советуют возить с собой необходимый набор вещей.

Компактные обогреватели

Некоторые автовладельцы покупают для зимы компактные переносные газовые или другие обогреватели. Их вес 2-3 кг, а обогреть салон авто до комнатной температуры они могут за 10-15 минут. В продаже можно найти также электрообогреватели, которые работают от прикуривателя.

Теплые вещи

Если автомобиль заглох или печка отказала где-то за городом, то используйте теплые вещи, чтобы согреться. Для этих целей в багажнике можно возить, к примеру, теплый плед. Много места он не занимает, но сможет согреть вас до прихода помощи: спасателей, эвакуатора или других служб. Автомобилисты с опытом также советуют всегда возить с собой запасную теплую одежду: несколько пар носков, штаны и старую куртку.

Газеты

Можно заделать старыми газетами места в авто, которые пропускают холодный воздух в салон. Бумагу крепят на авто при помощи воды, которую можно добыть из снега. Но, как показывает практика, автомобилисты не часто возят с собой старые газеты или журналы.

Восковые свечи или парафин

Как ни странно, но согреться в холодном авто можно при помощи обычной восковой или парафиновой свечи — они способны поднять температуру в салоне. Но важно знать, что парафиновые свечи не будут издавать запах, а восковые — будут. Кроме того, свечи во время горения потребляют кислород и выделяют углекислый газ, поэтому придется время от времени проветривать салон.

Горячие напитки

Лучше отдавать предпочтение неалкогольным напиткам, чаю или кофе. В длительную поездку опытные водители всегда берут термос с горячими напитками и шоколадными батончиками.

Что касается спирта или алкоголя, то им лучше растирать кожу перед тем, как укутаться теплой одеждой. Пить спиртное на морозе нельзя — это приводит к расширению сосудов и потере тепла. Употребляя алкоголь, человек быстрее замерзнет. Но растирать спиртом обмороженные участки тела нельзя.

Согревающие мази, упражнения или ветки

Согревающие мази можно купить в любой аптеке, а возить их можно в бардачке. Мазь нужно наносить на чистую кожу. Также можно заняться небольшой физической разминкой. Это поможет согреться на свежем воздухе и в салоне вам не будет так холодно.

Если у вас в машине есть спички, то в ближайше лесополосе вы можете насобирать веток, чтобы развести костер. А чтобы пламя разгорелось, вам опять пригодятся старые газеты или журналы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие напитки лучше пить зимой, чтобы согреться в мороз. Оптимальная норма — от 2 до 2,5 литров жидкости в день.