Кошмар для метеозависимых начинается: на Землю надвигаются сразу шесть магнитных бурь

Конец января и начало февраля будут очень неблагоприятными в плане солнечной активности

Половина зимы уже прошла, однако до наступления весны на Землю обрушится еще несколько магнитных бурь. Две из них стоит ждать в январе.

Как говорится в материале РБК-Украина, первая из них начнется 18 января и будет тянутся два дня. По оценкам, ее сила достигнет отметки 5, что расценивается как слабая магнитная буря.

Вторая буря января накроет Землю в начале следующей недели, 23 января. Отмечается, что она будет кратковременной, но сильной.

Остаток января пройдет без особых возмущений в магнитосфере, однако уже в начале февраля случатся несколько опасных для метеозависимых людей периодов.

Первая магнитна буря последнего месяца зимы накроет Землю 5 числа и ожидается, что она будет очень сильной, а следующая уже средняя по мощности ожидается спустя два дня, то есть 7 февраля.

На этом периоды возмущения в магнитосфере планеты не закончатся, поскольку еще одна сильная буря ожидается 10 числа.

"Сезон" закончится слабой бурей 15 февраля и до конца месяца метеозависимые смогут вздохнуть с облегчением.

Как известно, магнитные бури являются следствием взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты, они способны влиять на работу чувствительной электроники и провоцировать ухудшение самочувствия у некоторых людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стоит делать чувствительным людям для того, чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь.