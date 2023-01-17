Все делается очень просто: семь лайфхаков для автомобилистов зимой

Понадобятся лишь простые подручные материалы

Для многих автолюбителей бывает большой проблемой завести машину в мороз. Существует много разных популярных советов, как справиться с этим. Однако у машины зимой есть и другие проблемы.

"Телеграф" собрал семь интересных лайфхаков, которые помогут вам комфортнее пройти зимний сезон и позаботиться о своём железном коне. Они касаются трех важных проблем — обмерзания самой машины, замерзшего замка и запотевающих окон.

Одна из проблем автолюбителей — это запотевающие окна

Чтобы справиться с этим можно использовать подручные средства — крем для бритья. Его можно найти нанести на внутреннюю сторону окна автомобиля тонким слоем, а затем протереть насухо. Также можно заставлять на ночь в машине носок, наполненный кошачьим наполнителем. Он поможет высушить воздух и тогда окна меньше запотевают. Этот способ подходит для избавления от запаха. Также важно не забывать не оставлять в машине различные жидкости. Они могут как дать влагу, так и промёрзнуть и разорвать бутылку.

Как избежать обледенения

Важно также не допустить того, чтобы замёрзли боковые зеркала, если вы оставляете свою машину на улице. Накройте их пластиковым пакетами и используйте резинки для того, чтобы их зафиксировать — так они останутся чистыми и без наледи. Если у вас будет в машине старый коврик или покрывало им можно накрыть лобовое стекло, чтобы оно не обледенело.

Открыть замерзший замок

Первый и самый простой способ — распылите немного WD-40 на замки, чтобы предотвратить образование льда внутри. В связи с эпидемией коронавируса у многих из нас есть дезинфицирующие средства и ими можно покрыть ключи и спирт в составе поможет разморозиться замку изнутри. Еще один способ помочь замку, который не всегда можно реализовать, использовать соломинку. Через нее можно дуть теплый воздух внутрь и это приведёт к оттаиванию замка.

Напомним, ничто не убивает автомобиль так, как длительная стоянка в сугробе. Снег "убивает" в машине буквально все — электрику, резиновые, металлические и пластиковые детали, отделку салона (абсолютно герметичных машин не бывает, а снег иногда тает). Коррозия вредит не только кузову, но и деталям подвески, тормозной системы, трансмиссии, может проникнуть и в двигатель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить всю машину от налипшего льда. Правильный подогрев может помочь и дворникам, если они прилипли к лобовому стеклу.