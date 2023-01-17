Успех будет ходить за ними по пятам: названы три знака Зодиака, которым очень повезет в 2023 году

Год Черного Водяного Кролика очень удивит этих счастливцев

Астрологи говорят, что в год Черного Водяного Кролика удача будет улыбаться тем, кто не боится пробовать что-нибудь новое. Однако особенно часто Фортуна будет улыбаться в 2023 только трем избранным знакам Зодиака.

Среди этих счастливчиков – Тельцы, Девы и Весы. Как сообщает gsminfo, им в течение года будет везти буквально во всем — всевозможные инициативы будут щедро вознаграждаться, а неудачи будут обходить их десятой дорогой. В чем именно повезет каждому из этих трех знаков, рассказываем далее.

Телец

Уроженцы знака Телец, уже находящиеся в отношениях, в этом году смогут создать счастливую семью. Если же представитель знака все еще не нашел свою половинку, то сейчас самое время этим заняться. Звезды обещают, что все пойдет как по маслу.

Астрологи говорят, что в 2023-м представителей этого знака Зодиака ожидают большие успехи и всевозможные вознаграждения за старания. Все будет складываться просто идеально. Положительные эмоции хорошо повлияют на все сферы жизни, включая карьеру и здоровье.

Дева

Обычно Девы тратят свои силы на заботу о других, однако в этом году ситуация перевернется с ног на голову — пора позаботиться и о собственном счастье. С наступлением 2023-го Девам советуют уделять себе немного больше времени и готовиться к изменениям в личной жизни. Любовь можно встретить в самый неожиданный момент и очень вероятно, что это будет тот человек, с которым захочется прожить вместе всю жизнь.

Звезды говорят, что удачный брак и любящая вторая половинка помогут более дисциплинированным и достичь максимальной эффективности во всех сферах жизни. А это, в свою очередь, привлечет внимание Кролика и позволит достигать все больших высот.

Весы

Год Черного Кролика будет переполнен неожиданностями и вызовами. Но именно в этот период следует начать посвящать больше времени себе и своим увлечениям. На жизненном пути представителей этого знака в 2023-м предстоят серьезные изменения, но они прибавят сил для движения вперед.

В этом году заметно улучшится ситуация как в личной жизни, так и в карьере. Для Весов этот год – лучшее время для поиска партнера, рождения детей и открытия собственного дела. Не стоит бояться рисковать, главное верить в свои силы. Сложные периоды, которые иногда бывают у всех, — это лишь часть жизни и после тьмы всегда приходит свет.

Раньше мы рассказывали о самых талантливых женщинах, способных править миром. Они рождаются только под тремя знаками Зодиака и обладают властью достичь всего, чего только пожелают.