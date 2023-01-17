Как одеваться зимой, чтобы выглядеть стильной и стройной: пять секретов от экспертов

На что обращать внимание при формировании зимнего аутфита

Девушки мечтают всегда выглядеть стройными и красивыми. Если летом это не так уж сложно, то зимой пуховики и толстые свитера делают свое "черное дело", визуально добавляя несколько сантиметров на талии. Убрать несуществующие килограммы помогут хорошо подобранные вещи и некоторые модные приемы.

Как подобрать зимнюю одежду, в которой вы будете выглядеть стройнее, и при этом не замерзнете, рассказывает "Школа стиля". Эти пять модных советов можно считать универсальными советами для создания идеального зимнего аутфита.

1 — Добавление вертикалей

Это один из самых популярных стилистических приемов для придания образу стройности. Вертикали помогают убирать несколько сантиметров в объеме и визуально удлинить рост. Незастегнутый верхний слой (пальто или куртка) — самый простой способ добавить вертикали в образ. Однако зимой нам приходится отказываться от этого стилистического приема. Итак, как можно добавить вертикалей в образ? Наденьте длинный ниспадающий шарф или выбирайте верхний слой с рядом пуговиц.

2 — Цветовое единство

В застегнутом виде лучше всего смотрятся образы, собранные по принципу цветового единства. Поэтому для создания более гармоничных силуэтов зимой – выбирайте монохромные сочетания.

3 — Выраженная талия

Если вы все же планируете надеть контрастные плечевые и поясные изделия, подбирайте обувь в тон. Таким образом образ будет менее порезан горизонталями и будет выглядеть более гармонично.

4 — Игра объемов

При создании зимнего образа не стоит забывать и об игре объемов. Правило достаточно простое: под объемный пуховик или пальто следует одевать менее объемные поясные изделия. Если верхний слой не слишком объемный – можно надевать широкие штаны.

5 — Длина штанов

В зимних образах длина брюк может быть разной. Для палаццо следует брать полную длину, а для зауженных моделей можно выбирать как полную, так и короткую. Стилистический лайфхак: если брюки открывают часть обуви, где расположена лодыжка — это автоматически делает образ более хрупким.

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