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Не делайте этого, если телефон упал в снег: частая ошибка, которая только добьет гаджет

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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То, что кажется нам наиболее логичным, может оказаться совсем не таким Новость обновлена 17 января 2023, 14:52
То, что кажется нам наиболее логичным, может оказаться совсем не таким. Фото discover.in.ua

Самая частая ошибка, которую допускают практически все владельцы телефонов, приводит к полной и безвозвратной порче гаджета

Если телефон намок, например, после падения в воду, на его спасение есть совсем немного времени. То же касается и случая, когда смартфон упал в снег. В таком случае лучше заранее знать, что не следует делать, чтобы сохранить его в рабочем состоянии.

Самой популярной ошибкой является попытка занести гаджет в помещение и разбираться там в ситуации. Этого делать точно нельзя, говорят эксперты. Ведь, если телефон упал в снег, есть большая вероятность, что снег забился в динамик, микрофон и другие разъемы. В тепле он быстро расстанет и испортит ваш телефон, сообщает gsminfo. Что делать, чтобы спасти смартфон, рассказываем дальше.

Три рекомендации по спасению упавшего в снег телефона

  1. В первую очередь нужно аккуратно вытряхнуть снег из всех разъемов.
  2. Почистить его остатки ушными палочками, спичками или зубочистками (однако ни в коем случае нельзя использовать для этого металлические предметы).
  3. Перед тем, как ставить телефон на зарядку, необходимо подождать не менее нескольких часов.

Если вы придете домой и сразу попробуете разогреть телефон или поставить его на зарядку, внутри образуется конденсат. Он приведет к окислению деталей и, как следствие, ремонту или даже безвозвратной поломке смартфона.

Ранее мы рассказывали о главных причинах, по которым телефон медленно работает и "выбрасывает" из программ. Эксперты назвали наиболее распространенные проблемы и назвали способы их решения.

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#Смартфон #Ошибка #Телефон #Лайфхак