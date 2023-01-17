Как согреться в квартире, когда нет отопления: спасатели дали полезные советы

Несколько простых советов помогут вам всегда оставаться в тепле

В Украине продолжается сложная и холодная зима, в ходе которой не исключены перебои с отоплением из-за массированных ракетных атак по нашей стране. В связи с этим каждому украинцу следует знать лайфхаки, как не дать себе замерзнуть дома, когда нет отопления.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) дали несколько полезных и эффективных советов относительно того, как гражданам греться внутри холодного помещения.

Одежда

Спасатели советуют использовать способ многослойности одежды, когда вы хотите согреться. Сначала должно идти термобелье, затем свитер и теплые штаны, а также следует не забыть о теплых носках, а сверху нужно укрыться плотным пледом.

Еда, напитки и грелка

Согреться во время отключения отопления в квартире или доме отлично помогут горячие напитки или же теплая еда. Вместе с тем можно использовать грелку, чтобы стало теплее. Ее, к слову, довольно просто и быстро можно сделать своими руками.

Движение и запрет на алкоголь

В ГСЧС рекомендуют как можно больше двигаться, это поможет быстрее согреться. Можно включить свою любимую музыку и потанцевать или же сделать зарядку.

В то же время спасатели советуют отказаться от алкоголя. На самом деле он лишь притупляет ощущение холода в организме. Человек может не почувствовать, как он переохлаждается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пяти эффективных способах, которые помогут согреться зимой как в помещении, так и на улице.