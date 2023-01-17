Нанесите это средство на шапку и волосы не будут электризоваться: действенный трюк

Небольшой лайфхак предотвратит проблему с электризацией

В зимний период вы часто замечали, как после снятия шапки или капюшона ваша прическа заметно портится. А если у вас длинные волосы, то они так и липнут к вашему теплому шарфу. Со статикой волос можно легко справиться, не только сменив пластиковую расческу, а и провернув один действенный трюк.

Против электризации волос зимой есть одно эффективное средство, хотя и весьма нестандартное. Лайфхак предполагает использование обычного уксуса, пишет издание "Апостроф". Это неплохая альтернатива антистатику, которая поможет устранить статическое электричество в волосах.

Что же нужно сделать, чтобы волосы не электризовались? Для приготовления самодельного антистатика выполните следующие шаги:

Наполнить пульверизатор раствор из стакана дистиллированной воды, 4 столовых ложек уксуса и столовой ложки глицерина. Добавить любимое эфирное масло, чтобы средство приобрело приятный аромат.

Тщательно перемешать.

Наносить антистатик на шапки, шарфы или свитера.

Кроме того, уменьшит вероятность электризации волос выбор правильного материала одежды. Лучше надевать свитера, шапки и шарфы не из акрила, полиамида или полиэстера, а отдавать предпочтение хлопку и вискозе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие средства предотвратят запотевание очков в холодную погоду. Народные методы справляются с этой проблемой на раз.