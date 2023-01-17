Нанесите это средство на шапку и волосы не будут электризоваться: действенный трюк
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Небольшой лайфхак предотвратит проблему с электризацией
В зимний период вы часто замечали, как после снятия шапки или капюшона ваша прическа заметно портится. А если у вас длинные волосы, то они так и липнут к вашему теплому шарфу. Со статикой волос можно легко справиться, не только сменив пластиковую расческу, а и провернув один действенный трюк.
Против электризации волос зимой есть одно эффективное средство, хотя и весьма нестандартное. Лайфхак предполагает использование обычного уксуса, пишет издание "Апостроф". Это неплохая альтернатива антистатику, которая поможет устранить статическое электричество в волосах.
Что же нужно сделать, чтобы волосы не электризовались? Для приготовления самодельного антистатика выполните следующие шаги:
- Наполнить пульверизатор раствор из стакана дистиллированной воды, 4 столовых ложек уксуса и столовой ложки глицерина. Добавить любимое эфирное масло, чтобы средство приобрело приятный аромат.
- Тщательно перемешать.
- Наносить антистатик на шапки, шарфы или свитера.
Кроме того, уменьшит вероятность электризации волос выбор правильного материала одежды. Лучше надевать свитера, шапки и шарфы не из акрила, полиамида или полиэстера, а отдавать предпочтение хлопку и вискозе.
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