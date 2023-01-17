Ждите важной встречи: три знака Зодиака вскоре встретятся с особенным человеком

Речь может идти как о старых знакомых, так и о новых людях, которые будут иметь большое влияние на них

В ближайшее время трех знаков Зодиака ожидает пополнение в кошельках. Это могут быть премии, внезапные бонусы, возврат старых давно забытых долгов и т.д. А еще трех представителей зодиакальных созвездий в тот же период ожидает другое приятное событие — встреча с особым человеком.

Кто эти счастливчики и чем для каждого из них запомнится такая встреча, рассказывает focus. Астрологи отмечают, что это может быть как что-то романтическое, так и "привет" из прошлого, или новые профессиональные знакомства.

Близнецы

Близнецы в ближайшие дни, как и всегда, будут применять все свое обаяние и харизму при знакомстве с новыми людьми. Однако им следует запомнить, что следующая встреча станет важной для их будущего, поэтому спешить развивать отношения с новым знакомым (или знакомой) не стоит — пусть все идет, как и должно, без спешки и лишних движений.

Лев

Львов в ближайшие дни ожидает случайная очень неожиданная встреча с человеком из прошлого. Это не значит, что она будет неприятна — наоборот, вы будете очень рады увидеть этого человека. Но не стоит оглядываться ему вслед и тем более задумываться о возобновлении общения. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Водолей

Для Водолеев ближайшие дни будут щедрыми на встречи с людьми, которые помогут им подняться по карьерной лестнице или же получить выгодные рабочие предложения. Такие встречи могут состояться в самых неожиданных местах и совсем не в формальной атмосфере, поэтому смело знакомьтесь с людьми в кафе и парках, в очередях и даже в транспорте – ничего плохого в этом нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех знаках Зодиака, за которыми в 2023 году буквально по пятам будет ходить успех. Этим счастливцам в год Черного Кролика будет везти буквально во всем.