Вафельный торт по-новому: если заменить всего один ингредиент, получится гораздо вкуснее (видео)

Один из самых простых в приготовлении тортов можно начинить не сгущенкой, а конфетами — это сделает его вкус неповторимым

Часто дома хочется приготовить что-то сладкое, не тратя при этом кучу времени. В таком случае выручат простые рецепты вроде бананово-шоколадного десерта, для которого нужно всего два ингредиента, или же супер-шоколадного брауни, который готовится из доступных продуктов буквально за 40 мин. Еще один отличный вариант – вафельный торт. Его любят и взрослые и дети.

А сделать его вкус еще более интересным можно, заменив всего один продукт. Что сделает этот популярный десерт в разы вкуснее, рассказывает на своем YouTube-канале автор домашнего кулинарного видеодневника "Onyshkevychi".

Ингредиенты:

конфеты "Коровка" — 500 г

сливочное масло — 180 г

вафли — 8 шт.

Приготовление:

Пачку масла и конфеты отправляем в сотейник (или сковородку с толстым дном) и растапливаем на небольшом огне, чтобы ничего не подгорело. Постоянно помешиваем массу. Когда он начнет кипеть, отставьте ее в сторону на 3 мин. Затем хорошо перемешайте и оставьте еще на несколько минут, чтобы она немного остыла. Тогда беритесь складывать вафельный торт (конфетно-масляная смесь при этом должна быть еще теплой). На каждый корж нужно около 3 ст.л. крема. Готовый десерт следует поставить под пресс на 30 мин.

Вафли будут хрустящими и карамельными. Такая новинка должна понравиться всей семье.

Раньше мы рассказывали, как приготовить дома популярную соленую карамель. Для этого рецепта не понадобится ничего особенного – только 4 популярных продукта, которые либо уже есть в вашем холодильнике, либо продаются в соседнем магазине.