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Вафельный торт по-новому: если заменить всего один ингредиент, получится гораздо вкуснее (видео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Карамельная нотка сделает такой десерт очень особенным Новость обновлена 17 января 2023, 17:17
Карамельная нотка сделает такой десерт очень особенным. Фото youtube Onyshkevychi

Один из самых простых в приготовлении тортов можно начинить не сгущенкой, а конфетами — это сделает его вкус неповторимым

Часто дома хочется приготовить что-то сладкое, не тратя при этом кучу времени. В таком случае выручат простые рецепты вроде бананово-шоколадного десерта, для которого нужно всего два ингредиента, или же супер-шоколадного брауни, который готовится из доступных продуктов буквально за 40 мин. Еще один отличный вариант – вафельный торт. Его любят и взрослые и дети.

А сделать его вкус еще более интересным можно, заменив всего один продукт. Что сделает этот популярный десерт в разы вкуснее, рассказывает на своем YouTube-канале автор домашнего кулинарного видеодневника "Onyshkevychi".

Ингредиенты:

  • конфеты "Коровка" — 500 г
  • сливочное масло — 180 г
  • вафли — 8 шт.

Приготовление:

  1. Пачку масла и конфеты отправляем в сотейник (или сковородку с толстым дном) и растапливаем на небольшом огне, чтобы ничего не подгорело. Постоянно помешиваем массу.
  2. Когда он начнет кипеть, отставьте ее в сторону на 3 мин. Затем хорошо перемешайте и оставьте еще на несколько минут, чтобы она немного остыла.
  3. Тогда беритесь складывать вафельный торт (конфетно-масляная смесь при этом должна быть еще теплой). На каждый корж нужно около 3 ст.л. крема.
  4. Готовый десерт следует поставить под пресс на 30 мин.

Вафли будут хрустящими и карамельными. Такая новинка должна понравиться всей семье.

Раньше мы рассказывали, как приготовить дома популярную соленую карамель. Для этого рецепта не понадобится ничего особенного – только 4 популярных продукта, которые либо уже есть в вашем холодильнике, либо продаются в соседнем магазине.

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#Рецепт #Торт #Десерт #Вафли