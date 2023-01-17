До конца января Землю накроют еще две магнитные бури: названы даты

Наблюдатели обсерваторий предупредили об очередных вспышках на Солнце

Работники солнечных обсерваторий предупредили о том, что солнечная активность в ближайшие дни может вызвать на нашей планете очередную магнитную бурю.

Как сообщает УНИАН, в связи с вспышками на Солнце, возмущений в геомагнитном поле Земли стоит ждать 19 и 20 января. Данная магнитная буря будет иметь низкую интенсивность.

Еще одна такая же ожидается в период с 26 по 27 января.

Магнитные бури являются следствием взаимодействия солнечного ветра на магнитосферу Земли. Это явление является малоизученным, однако ученое сообщество относится скептически к утверждению о том, что они якобы могут оказывать влияние на здоровье человека. Впрочем, там подчеркивают, что они могут оказывать воздействие на работу энергосетей и другой электроники.

"В условиях большого города трамвай, который мимо вас проезжает, создает возмущение магнитного поля гораздо больше, чем любая магнитная буря", — объяснил заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко.

Ученый не исключил, что это явление может оказывать некоторое воздействие на людей в пограничных состояниях, например, рожениц в больнице или людей с сердечной недостаточностью, однако для подавляющего большинства людей их эффект будет незаметным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стоит делать чувствительным людям для того, чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь.