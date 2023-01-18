Канун Крещения 18 января: что категорически нельзя делать на Голодную кутью

По поверьям крещенные в этот день люди будут счастливы в течение всей жизни

В четверг, 19 января, православные восточного обряда традиционно отмечают важный христианский праздник — Крещение Господне, или Богоявление, которое завершает период рождественских праздников. Однако этому дню передует не менее важное событие — Крещенский Сочельник или Голодная кутья.

В этот день совершается первое Великое освящение воды, которая, как верят в народе, в этот день обладает целебными и чудодейственными свойствами. Также люди верят, что эта вода может помочь избавиться от тяжких недугов, а также ее использовали для умывания, чтобы омолодиться.

Помимо водоосвящения, в этот день принято убирать в доме, а также стирать. То есть, 18 января можно и нужно делать все, чтобы приготовиться к празднику Крещения.

При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой. Все потому, что перед Крещением важно соблюдать строгий пост, а это значит, что все блюда на Сочельник должны быть постными. Также на столе обязательно должна быть кутья.

Что нельзя делать 18 января в канун Крещения

Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и думать о плохом.

Нельзя нарушать пост и употреблять алкоголь.

Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.

Нельзя есть, пока не взойдет первая звезда.

Запрещено плакать.

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.