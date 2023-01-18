Воск не понадобится: три бюджетных варианта для изготовления свечей своими руками

Есть немало материалов, из которых можно изготовить домашнюю свечу, среди которых найдется даже сало

Во времена регулярных отключений электроэнергии, с которыми сталкивается сейчас большинство украинцев, абсолютно нормальным является поиск альтернативных видов освещения собственного дома. И хотя сегодня рынок предлагает немало других вариантов, обычные свечи остаются наиболее традиционным способом рассеять темноту в блекаут. Впрочем, мы не всегда вовремя вспоминаем, что их стоит приобрести, поэтому в самый неподходящий момент можем оказаться без света вообще.

Именно поэтому "Телеграф" сегодня расскажет, из каких альтернативных материалов можно быстро изготовить свечу, которая будет гореть не менее качественно, чем обычная восковая или парафиновая. Для этого порой понадобится не так уж много усилий.

Свеча из мыла

Ингредиенты: хозяйственное или косметическое мыло, вода, уксус и фитиль.

Натрите брусок мыла на терке, высыпьте полученную кашицу в горячую воду и перемешивайте, пока мыло полностью не растворится. После этого добавьте уксус — важно понимать, что раствор стал кислым. Когда это произойдет, перелейте жидкость в форму для свечи, вставьте фитиль посередине, зафиксируйте его и ждите, пока вся масса загустеет.

Свеча из сала

Ингредиенты: кусок несоленого сала и нить из натуральной ткани.

Дополнительно вооружитесь большой доской (минимум до 50 см в длину) и высокой кастрюлей. Сало следует растопить в кастрюле. На доску выложите до 10 штук фитилей, которые нарежете из натуральной нити. Поочередно погружайте концы этих нитей в растопленное сало на несколько секунд. Затем ждите, пока жир застынет. Такая процедура повторяется несколько раз, чтобы свечи не были слишком тонкими – ибо тогда они очень быстро сгорят. Но и не переусердствуйте, чтобы в толстой свече жир не начал оплавляться только посередине, в конце концов гася огонь.

Свеча из масла

Ингредиенты: жестяная банка, вата, масло.

Возьмите банку, отрежьте в ней дно, чтобы осталось 2-3 см краев. Также оставьте "язычок", который следует затем согнуть и спрятать внутрь. Вату скрутите в форме фитиля, закрепите на этом изгибе "язычка". Налейте масло в банку, достаньте фитиль и поджигайте свечу. Такой альтернативный источник света при правильном изготовлении может гореть весь день. Только заметьте, что горящая вата дает не очень приятный запах. Но иногда в блекаут при желании иметь источник света можно смириться и с подобными неудобствами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно изготовить свечу из картофеля, способную поддерживать горение до семи часов подряд.

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