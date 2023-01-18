Какие функции обязательно должны быть в фитнес-браслете, а какие – лишняя трата денег

На что обратить внимание, если собираетесь приобрести фитнес-трекер

На массовом рынке фитнес-браслеты появились относительно недавно. Раньше ими пользовались преимущественно спортсмены и представители определенных профессий. Теперь же этот гаджет, как и беспроводные наушники, планшеты и павербанки, спасающие при отключении света, доступен каждому.

У таких устройств достаточно много возможностей. Но все ли функции действительно нужны рядовому пользователю и от каких можно спокойно отказаться, чтобы не переплачивать зря? В этом разбирался "Телеграф".

Основные функции фитнес-браслета

Фитнес-браслет – это гаджет, который одевается на руку и имеет встроенные датчики, отслеживающие активность человека в течение суток. Речь идет об измерении количества шагов, пульсе, сожженных калориях, качестве сна, а иногда даже уровне кислорода в крови. В одном трекере может быть собрано 20-30, а то и больше программ: от базовых датчиков до уникальных технологий, рассчитанных на конкретного пользователя.

Основой любого фитнес-трекера является акселерометр – датчик, определяющий, когда человек двигается. Устройство сможет отследить, сколько шагов вы сделали за день, какое расстояние прошли, сколько времени в течение суток была зафиксирована активность, сколько примерно калорий вы сожгли и т.д.

Для измерения давления в фитнес-браслете устанавливаются специальные датчики со светодиодами зеленого цвета. Они помогают точно определить давление при движении тела.

Что касается качества сна, то ложась спать с гаджетом на руке, утром вы сможете просмотреть информацию о длительности каждой фазы сна и глубине этих фаз. Это довольно полезная функция, если у вас возникают проблемы со сном и к утру вы чувствуете себя разбитым.

Другие функции фитнес-браслета

На большинстве трекеров предусмотрена возможность получать уведомления о входящих или уже пропущенных звонках. Иногда гаджет "рассказывает" и о сообщениях в соцсетях и мессенджерах. Эта функция, конечно, нужна не всем. Она действительно полезна, однако если человек не сидит в соцсетях, то и сообщений ожидать не будет.

То же самое и с умным будильником. Он пригодится тем, кто постоянно находится в разъездах, из-за работы или учебы не может вставать и ложиться спать в одно и то же время и постоянно рискует проспать. Для тех же, у кого выработанный режим сна, такая функция не будет чрезвычайно полезной.

GPS-трекер, который демонстрирует текущую локацию и выстраивает маршрут — функция в общем-то очень крутая и действительно пригодится, если вы двигаетесь к месту, где раньше никогда не были. Однако обойтись без нее не сложно, потому что такими же функциями владеет и обычный смартфон.

Ранее мы рассказывали, что категорически запрещается делать с упавшим в снег телефоном. Эта распространенная ошибка приводит к серьезным поломкам и даже "смерти" гаджета.