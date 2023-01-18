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Салат "Столовый": настоящая витаминная бомба посреди зимы, вкусный рецепт на каждый день

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Бюджетный рецепт вкусного и полезного салата Новость обновлена 18 января 2023, 11:07
Бюджетный рецепт вкусного и полезного салата. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Простейшие ингредиенты и ароматная заправка со специями делают такой салат особенно удачным вариантом для частого приготовления

Зимой организму не хватает витаминов. Пополнить их запасы помогают разнообразные блюда из свежих овощей и фруктов. Очень популярны среди украинцев салат с капустой и морковь по-корейски. А сегодня мы расскажем об еще одном простом салате, который называют настоящей витаминной бомбой.

Речь идет о салате "Столовый". В нем есть свежая капуста, морковь и огурец, которые прекрасно сочетаются вместе, а заправляется такой салат соусом с душистыми травами. Вкус и аромат этой вкуснятины никого не оставит равнодушным, передает "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • капуста – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • горошек консервированный (или кукуруза) – 1 банка
  • зелень – укроп, петрушка, зеленый лук и т.п.

Для заправки:

  • вода – 30 мл
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • специи для салата, перец – по вкусу
  • масло – 2-3 ст.л.
  • уксус 6% – 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Капусту нужно тонко нашинковать. Если вы берете старые кочаны, то их следует хорошо перетереть с солью, чтобы капуста дала сок и стала более мягкой.
  2. Морковь натираем на большой терке и смешиваем с капустой.
  3. Свежий огурец нарезаем тонкой соломкой, а зелень мелко режем и отправляем к остальным овощам.
  4. Последний ингредиент – консервированный горошек или кукуруза – выбирайте по своему вкусу. Сливаем воду из банки и добавляем эту составляющую в салат, хорошо все перемешиваем и оставляем немного настояться.
  5. Тем временем делаем соус: в пиалу наливаем немного воды, добавляем соль, сахар, специи для салата, черный молотый перец, яблочный уксус и масло. Все тщательно перемешиваем до полного растворения сахара и соли, затем заправляем салат. Снова все хорошо перемешиваем.

В идеале нужно, чтобы салат настоял хотя бы 1-2 часа. Так все ингредиенты хорошо промаринуются и вкус этой витаминной бомбы раскроется по полной.

Раньше мы рассказывали, что нужно добавить в обычный свекольный салат, чтобы получить совершенно новый вкус. Чрезвычайно нежным это блюдо сделают всего две интересные добавки.

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#Рецепт #Салат #Капуста