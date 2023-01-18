Салат "Столовый": настоящая витаминная бомба посреди зимы, вкусный рецепт на каждый день
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Простейшие ингредиенты и ароматная заправка со специями делают такой салат особенно удачным вариантом для частого приготовления
Зимой организму не хватает витаминов. Пополнить их запасы помогают разнообразные блюда из свежих овощей и фруктов. Очень популярны среди украинцев салат с капустой и морковь по-корейски. А сегодня мы расскажем об еще одном простом салате, который называют настоящей витаминной бомбой.
Речь идет о салате "Столовый". В нем есть свежая капуста, морковь и огурец, которые прекрасно сочетаются вместе, а заправляется такой салат соусом с душистыми травами. Вкус и аромат этой вкуснятины никого не оставит равнодушным, передает "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- морковь – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- горошек консервированный (или кукуруза) – 1 банка
- зелень – укроп, петрушка, зеленый лук и т.п.
Для заправки:
- вода – 30 мл
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- специи для салата, перец – по вкусу
- масло – 2-3 ст.л.
- уксус 6% – 2 ст.л.
Приготовление:
- Капусту нужно тонко нашинковать. Если вы берете старые кочаны, то их следует хорошо перетереть с солью, чтобы капуста дала сок и стала более мягкой.
- Морковь натираем на большой терке и смешиваем с капустой.
- Свежий огурец нарезаем тонкой соломкой, а зелень мелко режем и отправляем к остальным овощам.
- Последний ингредиент – консервированный горошек или кукуруза – выбирайте по своему вкусу. Сливаем воду из банки и добавляем эту составляющую в салат, хорошо все перемешиваем и оставляем немного настояться.
- Тем временем делаем соус: в пиалу наливаем немного воды, добавляем соль, сахар, специи для салата, черный молотый перец, яблочный уксус и масло. Все тщательно перемешиваем до полного растворения сахара и соли, затем заправляем салат. Снова все хорошо перемешиваем.
В идеале нужно, чтобы салат настоял хотя бы 1-2 часа. Так все ингредиенты хорошо промаринуются и вкус этой витаминной бомбы раскроется по полной.
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