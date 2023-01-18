Салат "Столовый": настоящая витаминная бомба посреди зимы, вкусный рецепт на каждый день

Простейшие ингредиенты и ароматная заправка со специями делают такой салат особенно удачным вариантом для частого приготовления

Зимой организму не хватает витаминов. Пополнить их запасы помогают разнообразные блюда из свежих овощей и фруктов. Очень популярны среди украинцев салат с капустой и морковь по-корейски. А сегодня мы расскажем об еще одном простом салате, который называют настоящей витаминной бомбой.

Речь идет о салате "Столовый". В нем есть свежая капуста, морковь и огурец, которые прекрасно сочетаются вместе, а заправляется такой салат соусом с душистыми травами. Вкус и аромат этой вкуснятины никого не оставит равнодушным, передает "Школа Жизни".

Ингредиенты:

капуста – 500 г

морковь – 1 шт.

огурец – 1 шт.

горошек консервированный (или кукуруза) – 1 банка

зелень – укроп, петрушка, зеленый лук и т.п.

Для заправки:

вода – 30 мл

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

специи для салата, перец – по вкусу

масло – 2-3 ст.л.

уксус 6% – 2 ст.л.

Приготовление:

Капусту нужно тонко нашинковать. Если вы берете старые кочаны, то их следует хорошо перетереть с солью, чтобы капуста дала сок и стала более мягкой. Морковь натираем на большой терке и смешиваем с капустой. Свежий огурец нарезаем тонкой соломкой, а зелень мелко режем и отправляем к остальным овощам. Последний ингредиент – консервированный горошек или кукуруза – выбирайте по своему вкусу. Сливаем воду из банки и добавляем эту составляющую в салат, хорошо все перемешиваем и оставляем немного настояться. Тем временем делаем соус: в пиалу наливаем немного воды, добавляем соль, сахар, специи для салата, черный молотый перец, яблочный уксус и масло. Все тщательно перемешиваем до полного растворения сахара и соли, затем заправляем салат. Снова все хорошо перемешиваем.

В идеале нужно, чтобы салат настоял хотя бы 1-2 часа. Так все ингредиенты хорошо промаринуются и вкус этой витаминной бомбы раскроется по полной.

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