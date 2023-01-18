Они "крадут" больше всего памяти на смартфоне: 5 приложений, которые надо выключать, чтобы гаджет не зависал

Если за этим не следить, телефон начнет работать не так, как следует

Память в смартфоне – головная боль большинства пользователей. Ее часто не хватает, чтобы телефон работал, как положено. Из-за недостаточного количества свободной памяти он может "тормозить" и даже "выбрасывать" из программ. Исправить такую проблему довольно легко, однако стоит также знать, какие приложения "съедают" больше памяти на гаджете.

Об этом рассказывает itechua. Сообщается, что самую большую угрозу забить всю память на смартфоне несут всего 5 программ. Их нужно закрывать после использования, а не оставлять работать в фоновом режиме, говорят эксперты.

Мессенджеры

Если вы используете мессенджер с настройками по умолчанию и внутри у вас много чатов и подписок, то не удивляйтесь, что память телефона быстро заканчивается. Один только Telegram может съедать за день по 1 гигабайту памяти.

Дефолтные настройки позволяют мессенджеру автоматически сохранять весь контент на накопитель устройства. Чтобы этого не было, нужно зайти в настройку мессенджера и выключить автоматическое сохранение медиаконтента на девайс. Это касается всех мессенджеров, которыми вы пользуетесь.

Браузер

Любой браузер своей работы активно пользуется постоянной памятью. В ней обозреватель хранит кэш просмотренных веб-страниц, чтобы не загружать каждый раз одни и те же данные. Чем больше сайтов вы посетили, тем больше информации будет сохранено.

При активном использовании браузера на Android за день может прибавляться по 200-300 мегабайт кэша. Чтобы смартфон работал корректно, раз в неделю нужно заходить в настройку программ, выбирать браузер и очищать кэш.

Карты и навигатор

Программы, связанные с картами, тоже любят использовать постоянную память. В ней хранится как кэш, так и карты, которые вы скачали для офлайн просмотра. Действовать здесь нужно логично – кэш очищать можно чаще, а вот с сохраненными картами все немного сложнее – их удалять стоит лишь в зависимости от того, нужны они вам еще или нет.

Игры

Сами по себе игры для смартфонов занимают много места. Но еще больше памяти могут потребовать уже пройденные уровни или новый игровой контент (обновление), загружаемый из Интернета.

Соцсети

Программы социальных сетей также любят "съедать" память в смартфоне. Все то, что вы уже просмотрели, например фото и видео, будет храниться в кэше, чтобы еще раз не беспокоить сервер сети. Важно периодически очищать его, чтобы телефон работал нормально.

Кроме того, память могут занимать и установленные приложения от разработчиков смартфона. Минус в том, что удалить такие программы, как правило, нельзя. Но если вы ими пользуетесь, нужно периодически следить за кэшем и удалять лишние мегабайты.

Раньше мы рассказывали, почему смартфон внезапно выключается. Эксперты выделяют три главные причины такой проблемы и рассказывают, что с этим можно сделать.