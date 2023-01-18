Как спасти обувь, убрав пятна соли и белые разводы: полезный лайфхак

Сушить на батарее обувь из натуральной кожи ни в коем случае нельзя

Разводы и пятна на обуви от соли, которой посыпают дороги и тротуары в зимнее время года, — головная боль каждого. Справиться с этой проблемой можно бюджетными способами.

Чтобы убрать белый налет с зимней обуви, достаточно воспользоваться несколькими подручными средствами. О том, как грамотно убрать пятна соли на изделиях из разных материалов, пишет Ukr.Media.

Как убрать белые разводы от соли на обуви

Если разводы появились на обуви из натуральной кожи, следует тщательно вымыть пару под теплой водой, промывая всевозможные швы. Затем очистить швы обыкновенной щеткой. Ставить сушиться обувь на батарею нельзя, только при комнатной температуре. Не лишним будет приготовить раствор из одной части воды и трех частей уксуса. Им следует протереть загрязненную область, и пятна исчезнут. При запущенной ситуации стоит протереть обувь ватным тампоном, обильно смоченным в касторовом масле.

Очистить обувь из нубука или натуральной замши можно в такой же способ, но пройтись по загрязненным местам и швам следует специальной щеткой, предназначенной исключительно для таких материалов. Также замшевую обувь со следами соли можно протереть нашатырным спиртом.

Ранее "Телеграф" писал, как высушить обувь зимой без использования газет и радиатора. Простая хитрость, которая убережет обувь от порчи.