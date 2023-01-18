Астрологи назвали самые ужасные привычки разных знаков Зодиака

Одни — ужасные ревнивцы, другие — жить не могут без того, чтобы не свалить все свои проблемы на кого-то, а кто-то просто не умеет обращаться с деньгами

Плохие привычки есть практически у всех людей. Впрочем, у каждого знака Зодиака они свои. Следовательно, благодаря звездам можно узнать не только о том, кто от природы склонен слишком сильно доверять другим людям, но и о худших сторонах того или иного человека, говорят астрологи.

Чем грешат разные знаки Зодиака и в чем главная слабость каждого из них, рассказывает Ukr.Media. В этой статье – информация о каждом представителе всех 12 зодиакальных созвездий.

Овен

У них невероятно великий энергетический потенциал, который им как помогает, так и мешает. Худшая привычка этих людей — беспардонность, прямолинейность и неумение правильно вести диалог. Еще одна плохая привычка – агрессия. Овны лезут в конфликты, как только им кажется, что их интересы притесняют. Еще один минус этого знака Зодиака – шутки. Они шутят много и нередко – неуместно, ведь имеют специфическое чувство юмора.

Телец

Тельцы бывают очень неряшливыми. Жить в грязи для них вообще не проблема. Беспорядок в доме, на рабочем месте и в машине вполне нормальная ситуация для представителей этого знака. А еще они любят считать людей своей собственностью. Это очень плохо, ведь стать счастливым человеку рядом с Тельцем несложно, однако продлиться это счастье совсем недолго, потому что тотальный контроль мало кому понравится. Также этот знак Зодиака астрологи считают самым мстительным — даже Скорпионы могут только позавидовать их умению портить жизнь обидчиков.

Близнецы

Близнецам нравится привлекать к себе внимание, но это не плохая, а скорее нормальная человеческая черта. Есть только одно "но" — они совершенно не дорожат этим вниманием, из-за чего долгосрочные отношения у них возможны лишь с такими же невнимательными людьми. Близнецы без зазрения совести обманывают друзей и близких, примеряя на себя различные маски и пытаясь казаться лучше, чем они есть. Еще один огромный недостаток людей этого знака Зодиака заключается в его неумении хранить тайны.

Рак

Раки склонны слишком сильно приукрашивать события. Особенно, если есть возможность выставить себя невероятными мучениками или же предстать перед людьми как мегауспешная личность. В своих рассказах Раки всегда самые красивые, самые сильные, самые умные — такие себе супергерои среди простых смертных. Есть еще кое-что, чем можно охарактеризовать этот знак Зодиака — забывчивость. Они не делают вид, что забыли о чем-то чрезвычайно важном, а реально забывают все, что не является для них приоритетом. Также Раки очень замкнуты и склонны обижаться по любому поводу. Даже если они сказали вам, что все в порядке, все равно будут постоянно думать о том, что кто-то причинил им боль.

Лев

Львам стать успешными в жизни мешает только их эгоизм и хвастовство. Даже если Львы в чем-то не очень хороши, они не упустят возможности выставить себя в лучшем свете. Представители этого знака Зодиака жить не могут без одобрения окружающих и сделают ради крохи похвалы все что угодно. Еще один жирный минус этих людей в том, что с ними в одном доме лучше всегда молчать, иначе потом избежать проблем не получится.

Дева

Избавиться от проблем Девам не удается никогда. Самая ужасная их привычка — это постоянные жалобы на жизнь. Исправить это очень сложно, потому что их такой расклад, как бы странно это ни звучало, устраивает. Девы очень несчастны, когда их критикуют, потому что в душе они — настоящие перфекционисты. Они болезненно воспринимают любые замечания в свой адрес, зато охотно раздают советы всем вокруг и делают замечания по любому поводу.

Весы

Весы — это люди, которые хотят всем понравиться. Они обладают одной из самых ужасных привычек — обожают тратить деньги, причем на всякие ненужные безделушки. Представители этого знака Зодиака очень любят следовать моде и быть в тренде, но это получается у них далеко не всегда. Неумение тратить деньги — огромный минус этих людей, который мешает их близким.

Скорпион

Скорпионы имеют целый набор вредных привычек. Во-первых, они очень злопамятны, что порой доходит до абсурда. Даже через много лет представители этого знака могут припомнить людям их не самые лучшие поступки, что порой очень удивляет жертву. А еще — это люди, которые мстят самыми изощренными способами. Во-вторых, Скорпионы часто не умеют расслабляться. Они либо работают на все сто, либо отдыхают и ни на что не будут обращать внимания, даже если на Землю прилетит астероид и человечеству придется начать бороться за выживание. Третья ужасная привычка Скорпионов — манипулировать людьми. В этом они просто непревзойденные, им нравится быть у руля, но тайно. Если же сманипулировать не получается, человек сразу становится врагом №1, вместе со всей своей семьей и друзьями.

Стрелец

Стрельцы очень странные, потому что деньги, удача и любовь для них не являются принципиальными целями. Они очень оригинальны, что часто и отталкивает от них других людей. А еще Стрельцы обожают манипулировать людьми и сталкивать их лбами. Они беспринципны — для этого знака Зодиака не составляет никакого труда воспользоваться человеком, которого даже нельзя назвать другом или хотя бы хорошим товарищем. Никогда не стоит покупаться на их наигранную доброту и сердечность, ведь на самом деле под этим слоем — человек, которому плевать на всех вокруг.

Козерог

Козероги слишком сильно заняты решением проблем с деньгами, поэтому им часто не хватает времени на любовь и внимание, которое следует уделять другим людям. Худшая привычка этих людей — излишнее трудолюбие, граничащее с безумием. В любви Козероги имеют плохую привычку только получать, но никак не отдавать. Еще один их минус — не рассказывать ничего о себе: любой диалог с ними за несколько минут превращается в монолог.

Водолей

Водолеи ужасно ревнивы. Даже если отношения с человеком уже подходят к логическому завершению, не стоит расслабляться. Они любят следить за близкими и контролировать каждый их шаг. Представители этого знака часто называют людей своими друзьями, однако это далеко не всегда соответствует действительности. Стремление к независимости у Водолеев — просто на невероятном уровне, поэтому в отношениях они слишком холодны. Все, чем заняты их мысли — это то, как стать привлекательнее в глазах других. При этом они забывают, что нужно соответствовать тому, что ты строишь в головах других людей.

Рыбы

Исполнение желаний для Рыб имеет принципиальное значение. Делают они это очень вяло, поэтому в случае неудач находят утешение на дне бутылки. Рыбы входят в список самых пьющих знаков Зодиака. В сложных ситуациях они, как никто другой, нуждаются в опоре. Однако как только все становится на свои места, они от нее сразу отказываются, еще и осуждают, мол, им надо давать больше свободы. Потом все происходит заново и так — круг за кругом. Еще один минус этого зодиакального созвездия — чрезмерная депрессивность. Этой ужасной привычкой они умеют отталкивать от себя даже самых терпеливых людей.

Раньше мы рассказывали о трех знаках Зодиака, которые способны править целым миром. Эти женщины обладают непревзойденной интуицией и незаурядным магнетизмом, что позволяет им покорять всех вокруг.