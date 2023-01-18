Рыбка, соль и немного специй: рецепт маринованной скумбрии, от которой трудно оторваться

Большое количество специй и ароматный уксус делают такую маринованную скумбрию коронным блюдом на любом праздничном столе

Скумбрия – рыба не только вкусная и питательная, но и довольно полезная. Она содержит много белков, витаминов и полезных жиров, в частности Омега-3 (этого вида ненасыщенных жирных кислот в скумбрии почти вдвое больше, чем в лососе). Из этой рыбы получаются вкуснейшие блюда как на праздничный стол – например, запеченная с чесноком и красным луком скумбрия, так и более простые – на каждый день.

Сегодня мы расскажем, как легко замариновать скумбрию с солью и специями. Этот рецепт от YouTube-канала Picantecooking Viktoriya Popin достаточно прост, а готовое блюдо отличается отличным ароматом и утонченным вкусом.

Ингредиенты:

2 скумбрии

300 мл воды

60 г соли

200 мл винного уксуса

30 г сахара

1 ч. л. перца чили (хлопьями)

6 горошин белого перца

6 горошин черного перца

1/2 ч. л. зерен кориандра

1/2 ч. л. зерен горчицы

1 лавровый лист

2 горошины душистого перца

Приготовление:

Рыбу нужно почистить, отрезать голову и тщательно помыть под холодной проточной водой. Особенно тщательно удаляйте черную пленку, ведь она придает горечи. Далее растворите соль в холодной воде – она может быть как кипяченая, так и обычная проточная. Главное, чтобы вода была холодной. Этот соленый раствор надо перелить в закрывающийся лоток и поместить в него скумбрию. Лоток ставят в прохладное место на 8-12 часов. Иногда рыбу нужно будет переворачивать. На средний огонь ставим небольшой рондель и вливаем белый винный уксус (подойдет и любой другой 6% уксус, но лучше получается именно с яблочным или белым винным, говорит автор видео). Далее всыпаем сахар, добавляем перец чили хлопьями, кориандр, зернышки горчицы, лавровый лист, душистый, белый и черный перец. Доводим маринад до кипения. Как только пройдет время засолки рыбы (3-й шаг), рассол выливается, а вместо него в лоток добавляется приготовленный маринад (с 4-го шага). К этому времени он уже должен быть холодным. Лоток закрывается крышкой и помещается в прохладное место на 48 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.

Хранить такую маринованную скумбрию можно до двух недель и даже дольше, говорит автор видео. Лучше всего, чтобы рыба при этом оставалась в маринаде.

Раньше мы рассказывали, с чем засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее магазинной. Один алкогольный ингредиент в корне изменит ее вкус и сделает нежнейшей.