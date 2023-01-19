Дрова будут гореть вдвое дольше и давать больше тепла: зимний лайфхак

Этот метод разжигания печи или камина занимает немного больше времени, чем обычным способом, зато его эффективность намного выше

В холодное время года каждый хозяин думает над тем, как максимально утеплить свой дом. А те, у кого есть печка или камин, — и над тем, как сэкономить дрова для отопления дома.

Простым лайфхаком поделились belnovosti. Издание раскрыло секрет, как сделать, чтобы дрова горели дольше и при этом давали больше тепла.

Быстро нагреть дом поможет правильная технология разжигания дров. Для начала нужно определить, сколько их понадобится для укладки в печь. После этого нужно плотно уложить дрова слоями в такой последовательности: большие поленья, средние, а сверху — самые маленькие (щепки). Помните, что между дровами не должно быть никаких промежутков.

После укладки дров в печь начинайте их разжигать. Поджигайте дрова сверху получившейся пирамидки, ведь маленькие лучины начнут хорошо гореть и быстро нагонят температуру. Такой процесс разжигания — немного длиннее обычных методов, зато в доме быстро потеплеет.

Раньше мы рассказывали, как разжечь сырые дрова. Есть несколько простых способов, которые с этим помогут и не требуют больших усилий.