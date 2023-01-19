Зимняя обувь, которая никогда не выйдет из моды: шесть универсальных пар (фото)

Лучшие варианты для вашего гардероба

Зимой важно, чтобы обувь была удобной и теплой. При этом утеплить можно любую пару – с этим поможет несколько простых лайфхаков. Однако у многих девушек есть еще одно обязательное требование: обувь должна стильно смотреться и быть в трендах.

О 6 универсальных парах, которые никогда не выходят из моды, а значит, всегда будут оставаться удачным выбором, рассказывает grazia. Здесь есть и спортивные модели, и более изысканные варианты, которые можно удачно сочетать с разными стилями.

Ботинки на шнуровке

Эти ботинки занимают первое место в модном рейтинге благодаря своей универсальности – эту пару мы носим не только зимой, но и в теплый период, сочетая с пикантным мини. Модницы с легкостью интегрируют такую обувь во всевозможные луки, ведь эти ботинки действительно подходят ко всему. Поэтому не отказывайтесь от такого практичного варианта – он прослужит вам не один сезон.

Челси

Еще одна пара, не уступающая в своей универсальности, это всеми любимые челси. С наступлением холодов модницы прежде всего достают эту обувь из шкафа — она не только комфортная, но и выглядит дорого.

Чтобы пара прослужила долго, выбирайте элегантные модели без лишних деталей. И помните, что в холодное время лучше выбрать удлиненные модели, которые можно без проблем носить с юбками или платьями.

Сапоги с острым мысом

Эта обувь уже не один сезон сопровождает нас в прохладное время года – только с каждым сезоном мыс становится все уже. Впрочем, если вам не нравятся эпатажные варианты в духе нулевых, всегда можно сделать ставку на классические сапоги – в них точно будет удобно.

Ботильоны на стойких каблуках

Если вам хочется чувствовать себя женственно даже в расслабленных брюках, на помощь придут ботильоны на стойких каблуках. Это именно та модель, которая создает гармоничный ансамбль с длиной макси или брюками. Однако обратите внимание на каблук – он обязательно должен быть толстым. Так вы не только сможете проходить весь день без дискомфорта, но и не поскользнетесь в гололед.

Жокейские сапоги

В такой модели вы можете смело ходить даже в самую неприятную погоду — жокейские сапоги не дадут испортить аутфит. Несмотря на то, что изначально они предназначались для любителей верховой езды, такая пара успешно прошла модную трансформацию. Сегодня с ней легко составить "городские" эффектные образы на каждый день.

Утепленные кроссовки

Хоть кроссовки в основном мы носим с наступлением сухой погоды, в зимний период их не надо далеко прятать — разве что слишком тонкие модели. Массивные же пары можно спокойно интегрировать во всевозможные "теплые" образы — они точно не будут лишними в аутфите. Если вы переживаете, что замерзнете, всегда можно приобрести утепленные кроссовки — они созданы специально для зимнего сезона.

Ранее мы рассказывали о 8 базовых вещах гардероба, позволяющих создавать дорогие образы. Это вещи, благодаря которым ваши аутфиты всегда будут выглядеть изысканно и привлекательно.