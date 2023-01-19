Как быстро узнать степень износа батареи ноутбука: лайфхак, с которым справится даже ребенок

Самый простой способ узнать, насколько изношен аккумулятор вашего лэптопа

Нормальная работа техники всегда зависит от многих факторов. Батарея, например, не имеет прямого влияния на производительность "железа" в ноутбуке и степень ее износа не сказывается на быстродействии. Однако изношенный аккумулятор может стать причиной перегрева всей системы в целом, что таки приведет к поломке. Мы уже рассказывали, следует ли держать ноутбук постоянно подключенным к розетке, а теперь расскажем, как проверить степень износа аккумулятора.

Если вы хотите узнать, какой ресурс остался у вашего гаджета или планируете купить б/у ноутбук, очень важно адекватно оценить уровень его текущего износа. И есть один очень простой способ это проверить, сообщает itbox.

Как ресурс батареи влияет на работоспособность ноутбука

Перегрев компонентов. Этот сценарий становится реальным, если вы используете ноутбук преимущественно без подключения к сети. Со временем штатный уровень тока в Амперах от батареи снижается и системе охлаждения уже не хватает мощности, чтобы выдавать максимально возможные обороты. Поэтому возрастают рабочие температуры на вычислительных блоках и излишнее тепловыделение уменьшает ресурс процессора и других компонентов. Перепады напряжения. Отработанные батареи могут стать причиной скачка напряжения. Железо пытается увеличить потребление тока, а старая батарея не справляется и ток буквально на части секунды исчезает, образуя таким образом перепад напряжения. Это чревато выходом из строя предохранителей и конденсаторов на плате. Выход из строя компонентов из-за вздутия аккумулятора. Со временем некоторые элементы питания начинают сдуваться и "давить" на расположенные рядом элементы материнской платы (это зависит от конструкции корпуса, но такой сценарий возможен).

Самый простой способ проверить состояние батареи ноутбука

Узнать степень износа батареи ноутбука можно через командную строку. Для получения отчета в меню "Пуск" в открывшемся окне поиска нужно набрать – cmd (или нажать Win + R).

В появившемся окне набираем: powercfg /batteryreport. После этого нажимаем кнопку "Enter".

Как только отчет сформируется, операционная система укажет папку, где она сохранена. Эту строку нужно скопировать и снова ввести в окне поиска в меню "Пуск" — в появившейся папке будет отображаться HTML Document, в котором и будет полный отчет по батарее.

Если вы случайно прокликаете это сообщение, его можно найти через ту же командную строку. Для этого нажмите Win+R и введите в строку путь к файлу, который будет выглядеть так: C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

Что можно узнать из файла-отчета по разделам:

Recent Usage – показывает, когда ваш ноутбук был включен и когда выключался за последние 10 дней;

– показывает, когда ваш ноутбук был включен и когда выключался за последние 10 дней; Battery Capacity/Usage History – показывает хронологию изменения фактической емкости аккумулятора по первичным показателям;

– показывает хронологию изменения фактической емкости аккумулятора по первичным показателям; Battery life estimates – рассчитывает примерное время использования ноутбука без подзарядки аккумулятора. Эти данные наиболее точны.

Раньше мы рассказывали, что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания и чем опасна такая процедура. Масштабы последствий могут быть разными, но отнюдь не положительными.