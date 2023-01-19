Если гости уже на пороге: рецепт "Красного салата", который готовится, пока варятся яйца

Такой салат прекрасно подходит и как самостоятельное блюдо, и как начинка для тарталеток

Иногда бывает, что гости приходят без предупреждения или вы просто забыли о запланированном визите и не успели как следует подготовиться. Чтобы их было чем угостить, можно быстро испечь штрудель с вишнями, который готовится буквально за 15 мин, и сделать простенький салат, на приготовление которого понадобится еще меньше времени.

Очень интересным рецептом делится trserial.net. "Красный салат" готовится за 10 мин из простых продуктов и точно понравится вашим гостям, ведь имеет прекрасный вкус и вид. Подавать его можно в салатнице – как отдельное блюдо или же как начинку – в тарталетках.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

ветчина (или колбаса) — 150 г

помидоры – 2 шт. (средние)

сыр твердый — 50 г

майонез – 3 ст.л.

чеснок, соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Яйца сразу ставят отвариваться. Как только они приготовятся, их нужно порезать или натереть на терке – как вам удобнее, никакой разницы нет. Ветчину или колбасу нарезают кубиком, как и томаты. Однако последние должны быть жесткими, чтобы весь салат не "поплыл". Сыр нужно натереть на большой терке. Для заправки берут несколько столовых ложек майонеза и несколько зубчиков чеснока, ведь это отличное сочетание ингредиентов требует пикантной чесночной нотки. Солим и перчим себе по вкусу и все хорошо размешиваем.

Раньше мы рассказывали о нереально вкусном немецком салате, который можно намазывать на бутерброды. Благодаря сочетанию совершенно разных продуктов и соусов это блюдо имеет очень необычное послевкусие и способно приятно удивить даже гурманов.