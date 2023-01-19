Что положить в обувь зимой, чтобы ноги не пахли: невероятный лайфхак от стюардессы

Очень неожиданное, но эффективное решение

Неприятный запах ног – довольно распространенная проблема, особенно зимой, когда к теплой обуви одевается еще одна-две пары носков. На морозе такие уловки могут спасти ноги от замерзания, а вот в теплом помещении это явный перебор – они начинают потеть и "пахнуть".

Но, оказывается, избавиться от этой проблемы очень просто. Есть одно копеечное средство, которое поможет существенно улучшить ситуацию. О нем на просторах TikTok рассказала бывшая стюардесса.

По ее словам, устранить неприятный запах обуви поможет обычный пакетик чая. Этот бюджетный лайфхак проверен временем и действительно пригодится тем, кто сталкивается с подобной проблемой, говорит девушка.

"Что общего между обувью и чаем? Если нет времени мыть обувь, спасает пакетик чая, — он впитывает лишнюю влагу и помогает убрать неприятный запах. Пользуйтесь", — рассказала тиктокерша.

Ранее мы рассказывали об еще одном полезном лайфхаке, который поможет убрать белые разводы и пятна соли на зимней обуви. Справиться с этой проблемой можно с помощью простых бюджетных способов.