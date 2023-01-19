Источники света за копейки: чем можно заменить обычные свечи (фото)

Создание свечей в домашних условиях не потребует больших затрат

В связи с обстрелами объектов энергосистемы многие украинцы ежедневно сталкиваются с плановыми отключениями света. В таких случаях как альтернативный источник света дома можно использовать свечи, но если их вдруг не оказалось под рукой, им можно легко и просто сделать замену. "Телеграф" расскажет, как в домашних условиях сделать несколько альтернатив, которые помогут не оставаться в темноте и даже согреться.

Значительные затраты на создание аналогов свечей не потребуется. Практически каждую можно будет сделать из того, что есть едва ли не у всех дома, передает издание 44.ua.

Масляная лампа или лампадка

Это простой светильник, работающий на основе сгорания масла или жома. Принцип чем-то схож с керосиновой лампой: в емкость наливается масло, туда опускается фитиль, который сделан из растительных или искусственных волокон. Затем его поджигают и масло, поднимаясь по фитилю, горит.

Что потребуется для создания:

небольшая бутылка с металлической крышкой или любая баночка;

масло (любое растительное);

вата;

спички или зажигалка.

Как сделать

в банку или бутылку нужно залить масло;

из ваты необходимо скатать валик (он послужит фитилем);

в крышке сделать отверстие и вставить в него ватный фитиль;

плотно закрутить крышку

Поджечь фитиль.

Фото - 44.ua

"Долгоиграющая" свеча

Такую свечу можно сделать при наличии у вас дома обычной. Ее нужно вставить в рюмку, а затем налить масло, чтобы оно не доходило до конца самой свечки. В результате вы получите альтернативный источник света. Такая свеча будет гореть на протяжении от 6-10 часов. Все зависит от ее толщины.

Фото - 44.ua

Свеча из картошки

Чтобы создать свечу, необходимо будет взять одну крупную картошку, глубокую пиалу, масло и бинт/нитки/кусочек тряпки.

Как сделать свечу:

в пиалу наливаем растительное масло;

у картошки срезаем верх и дно;

делаем сквозное отверстие;

промасленный жгутик из ниток, бинта или кусочка тряпки протягиваем через отверстие;

картофелину помещаем в пиалу с маслом и поджигаем кончик фитиля.

Фото - 44.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в домашних условиях своими руками сделать обогреватель, который поможет в случаях отключения отопления.