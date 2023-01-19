Источники света за копейки: чем можно заменить обычные свечи (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Создание свечей в домашних условиях не потребует больших затрат
В связи с обстрелами объектов энергосистемы многие украинцы ежедневно сталкиваются с плановыми отключениями света. В таких случаях как альтернативный источник света дома можно использовать свечи, но если их вдруг не оказалось под рукой, им можно легко и просто сделать замену. "Телеграф" расскажет, как в домашних условиях сделать несколько альтернатив, которые помогут не оставаться в темноте и даже согреться.
Значительные затраты на создание аналогов свечей не потребуется. Практически каждую можно будет сделать из того, что есть едва ли не у всех дома, передает издание 44.ua.
Масляная лампа или лампадка
Это простой светильник, работающий на основе сгорания масла или жома. Принцип чем-то схож с керосиновой лампой: в емкость наливается масло, туда опускается фитиль, который сделан из растительных или искусственных волокон. Затем его поджигают и масло, поднимаясь по фитилю, горит.
Что потребуется для создания:
- небольшая бутылка с металлической крышкой или любая баночка;
- масло (любое растительное);
- вата;
- спички или зажигалка.
Как сделать
- в банку или бутылку нужно залить масло;
- из ваты необходимо скатать валик (он послужит фитилем);
- в крышке сделать отверстие и вставить в него ватный фитиль;
- плотно закрутить крышку
- Поджечь фитиль.
"Долгоиграющая" свеча
Такую свечу можно сделать при наличии у вас дома обычной. Ее нужно вставить в рюмку, а затем налить масло, чтобы оно не доходило до конца самой свечки. В результате вы получите альтернативный источник света. Такая свеча будет гореть на протяжении от 6-10 часов. Все зависит от ее толщины.
Свеча из картошки
Чтобы создать свечу, необходимо будет взять одну крупную картошку, глубокую пиалу, масло и бинт/нитки/кусочек тряпки.
Как сделать свечу:
- в пиалу наливаем растительное масло;
- у картошки срезаем верх и дно;
- делаем сквозное отверстие;
- промасленный жгутик из ниток, бинта или кусочка тряпки протягиваем через отверстие;
- картофелину помещаем в пиалу с маслом и поджигаем кончик фитиля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в домашних условиях своими руками сделать обогреватель, который поможет в случаях отключения отопления.