Самый дешевый способ сделать обувь водонепроницаемой: хитрый трюк со свечой

Простой способ уберечь ноги от воды и не тратить при этом много денег

Не всегда зимой держится морозная погода, а на улицах лежит снег. Все чаще украинская зима удивляет природными аномалиями — нетипично высокой температурой, дождями и даже радугами посреди самого холодного сезона года. В такой период легко промочить ноги. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые подойдут для обуви из разных типов материала.

А можно подойти к проблеме более радикально и сделать своеобразный "щит", который будет защищать обувь от воды. Способ, которым делится "Лайфхакер", сгодится и для кожи, и для замши, и для нубука.

Нам понадобится обычная свеча (или ее остатки) и фен. Сначала моем или хотя бы хорошо вытираем и подсушиваем обувь, тогда натираем ее парафиновой или восковой свечой, а затем разогреваем воск феном. Сушим феном пока весь "щит" не растает — воск или парафин должен равномерно впитаться в поверхность и покрыть ее защитной пленкой.

Только помните, что ноги в такой обуви не будут дышать. А значит, могут начать нехорошо пахнуть. Исправить эту проблему несложно — мы уже рассказывали о хитром трюке, который мгновенно уберет запах из обуви.

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