Навредите еще больше: какой популярный лайфхак от плесени и конденсата не действует

Попытки справиться с конденсатом с помощью моющего средства на самом деле не несут много пользы

Резкие изменения температуры на улице нередко заставляют окна в наших домах или квартирах "плакать". Из-за повышенной влажности многие хозяева и хозяйки ищут способы быстро справиться с наличием конденсата и последующим возникновением плесени. Однако весьма популярен лайфхак с моющим средством, хотя, на первый взгляд, и работает, но может только еще больше навредить.

Об этом сообщает британское издание Express. Развенчанием популярного мифа занялся эксперт по дизайну ванных комнат компании Bathroom Supastore Эван Джонс. Специалист подчеркивает, что ущерб, которым способен обернуться такой лайфхак, может оцениваться со временем в тысячные суммы.

Для начала напомним: изобретатели такого способа борьбы с конденсатом на окнах для устранения проблемы предлагают покрывать окна моющим средством для посуды. Это якобы предотвращало образование капель влаги на стекле, что, в конце концов, должно было помочь бороться с дальнейшим возникновением плесени.

Впрочем, по словам Эвана Джонса, на самом деле это так не работает. Хотя капель на окне действительно больше не будет, лишняя влага, которая должна стать конденсатом, никуда не денется. Впоследствии она может проникнуть на пористые поверхности – это стены, потолки, оконные рамы. Как результат: образование еще большего количества плесени, с которым потом придется бороться достаточно долго.

"Удалить плесень со стен сложнее, чем из стекла. Если плесень все-таки появится на ваших стенах, ее устранение может стоить тысячи долларов, и вы можете сильно заболеть в процессе", — подчеркнул специалист.

К тому же, если использовать моющие средства, можно повредить резиновые уплотнители на окнах, поэтому их в конце концов придется менять. Именно поэтому большинство изготовителей окон категорически против подобного лайфхака для борьбы с конденсатом.

Как же тогда заставить окна перестать "плакать"?

Проветривайте комнату чаще – минимум 15-20 минут в день.

Сушите влажные вещи не в помещении, а на балконе.

Всегда готовьте при включенной вытяжке.

Регулярно протирайте окна сухой тряпкой.

Еще несколько простых советов по борьбе с конденсатом можно найти в предыдущем материале "Телеграфа".

Также мы писали о том, как избавиться от плесени может помочь обычная свеча. Кстати, этот способ будет достаточно эффективен для использования в ванной.